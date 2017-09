Duelo de poderosos ataques: Lazio e Napoli travam batalha no Olímpico

A quinta rodada da Seria A 2017/18 reserva alguns duelos interessantes, dentre eles, um encontro entre equipes postulantes ao título. O Napoli, atual líder do campeonato, desafia a Lazio, quarta colocada. A partida será realizada no Estádio Olímpico, em Roma, e está programada para as 15h45 desta quarta-feira (20).

A equipe da capital, após um decepcionante empate contra o Spal na estreia da Serie A, soma quatro vitórias consecutivas - sendo uma delas pela Uefa Europa League. O bom momento laziale passa diretamente pelos pés de um inspirado Ciro Immobile, autor de sete dos doze gols da Lazio nesta sequência de triunfos.

Os visitantes, por sua vez, ainda não perderam pontos neste começo de campeonato. Além do 100% de aproveitamento, a equipe napolitana chama atenção pelo seu poderoso sistema ofensivo, autor de expressivos 15 gols nas primeiras quatro rodadas da Serie A. Na última rodada, o Napoli aplicou um impiedoso 6 a 0 no Benevento, lanterna da competição.

Para sair de campo com os três pontos, a equipe biancocelesti precisará superar um incômodo tabu recente contra os Partenopei. Nas últimas seis visitas napolitanas ao Estádio Olímpico, a Lazio não conseguiu nenhuma vitória sequer: são quatro derrotas e dois empates. O último triunfo do time da casa foi em 2012.

Lazio: dura missão, mas coragem é o lema

M(Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Em coletiva de imprensa concedida na terça-feira (19), o treinador Simone Inzaghi falou sobre suas expectativas para o grande duelo ante ao Napoli. Nas palavras do treinador, seus comandados precisarão de muita bravura para vencer um dos favoritos ao título.

"Encarar o Napoli não é das coisas mais simples. Eles, ao lado da Juventus, são os principais favoritos ao Scudetto. Enfrentaremos uma grande equipe e precisaremos fazer um grande jogo, com o espírito coletivo correto e muita bravura. Temos que jogar muito mais do que apresentamos contra eles na última temporada", afirmou.

Perguntado sobre o poderoso sistema ofensivo napolitano, o treinador laziale não poupou elogios

"Sempre falei muito de Sarri, ele transmite suas ideias e faz o Napoli jogar um belo futebol. Acredito que começarão a partida com Insigne, Mertens e Callejón, faremos o possível para pará-los. Quando jogamos grandes jogos nesta temporada, fomos muito bem. Precisaremos de coragem e jogar coletivamente, como sempre fazemos. Espero que isto aconteça amanhã", concluiu.

A Lazio não poderá contar com Wallace e Felipe Anderson, lesionados. Por outro lado, Nani está disponível e deve iniciar a partida entre os reservas. A única dúvida para Simone Inzaghi é a condição de De Vrij, peça importantíssima para seu sistema defensivo. O zagueiro teve um pequeno problema físico na reta final da partida contra o Genoa e será reavaliado nas primeiras horas desta quarta (20).

Provável escalação: Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile

Sarri não fala à imprensa

(Foto: Divulgaç]ao/ SSC Napoli)

A delegação napolitana desembargou em Roma na noite de terça (19). Embalados por uma bela sequência de vitórias, os Partenopei buscarão no Estádio Olímpico a sétima vitória em oito jogos na temporada, incluindo todas as competições. O único revés foi pela Uefa Champions League, contra o Shakhtar, na Ucrânia.

O último confronto entre as equipes foi no dia 9 de abril deste ano, válido pela 31ª rodada do campeonato italiano. Na ocasião, o Napoli venceu por 3 a 0 em pleno Estádio Olímpico, com show de Lorenzo Insigne. O Napoli não sabe o que é derrota na Serie A desde fevereiro 2017, ainda na edição passada. Desde então, são 16 jogos, com 14 vitórias e dois empates.

Maurízio Sarri optou por não conceder a tradicional entrevista coletiva na véspera da partida, não dando pistas sobre a escalação que irá a campo. Todavia, é bastante provável que os mesmos titulares da goleada de 6 a 0 sobre o Benevento comecem o duelo desta quarta.

Provável escalação: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsík; Insigne, Mertens, Callejón.