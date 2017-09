No reencontro de Bernardeschi com ex-time, Juventus enfrenta Fiorentina tentando manter 100%

Um dos confrontos de maior rivalidade entre clubes de regiões diferentes da Itália, Juventus e Fiorentina se enfrentam nesta quarta-feira (20) pela 5ª rodada da Serie A. O clássico que acontecerá no Allianz Stadium, que sempre envolve expectativa e rivalidade, terá mais um ingrediente: será o primeiro encontro do atacante Federico Bernardeschi com a Viola, após a transferência de € 40 mi no último mercado de verão.

No último confronto entre as equipes, pela 20ª rodada na última temporada, a Fiorentina derrotou a Juventus em Florença por 2 a 1, com gols de Kalinic e Badelj, enquanto Higuaín descontou. No histórico geral no Campeonato Italiano, a vantagem é grande para o time de Turim: 76 vitórias, contra 32 da Viola e outros 50 empates.

Juve faz mudanças na defesa, mas vai com força total no ataque

Depois de perder de foram categórica para o Barcelona na UCL, a Juventus se recuperou na Serie A e bateu com autoridade o Sassuolo, fora de casa, por 3 a 1 e manteve o 100% de aproveitamento. Como a Inter já atuou na rodada - empate 1 a 1 com o Bologna -, a Juve entrará em campo na vice-liderança, mas reassume a ponta se vencer a Viola.

Para o confronto diante dos florentinos, o técnico Massimiliano Allegri deve fazer alterações em relação à última rodada, principalmente na defesa, por conta do desgaste pela sequência de partidas.

"Mudaremos algumas peças amanhã seguramente. Szczesny joga, é um dos sete ou oito melhores goleiros da Europa e será o sucessor de Buffon. Chiellini pode descansar. Os outros serão avaliados após o treinamento. Estamos bem fisicamente, mas também preciso levar em conta as próximas partidas", explicou o treinador.

Além da mudança no gol, Sturaro e Asamoah devem ser os laterais, além da presença de Rugani ou Benatia ao lado de Barzagli na defesa. Por lesão, Khedira, De Sciglio e Marchisio estão fora. Já na frente, o treinador juventino deve manter suas peças principais. Bernardeschi novamente começará no banco, enquanto Cuadrado e Douglas Costa brigam por uma vaga. Dybala, Mandzukic e Higuaín começarão o jogo.

Embalada, Fiorentina quer manter ascensão

Reformulada em relação às últimas temporadas, a Viola começou a Serie A com duas derrotas em sequência, mas se recuperou nas duas subsequentes. No último sábado (16), venceu dérbi contra o Bologna por 2 a 1 e subiu para a 8ª colocação do campeonato, com seis pontos.

O técnico Stefano Pioli destacou que, além de repetir as atuações das últimas rodadas, a Fiorentina precisa de um algo mais para conseguir um bom resultado na casa de um de seus principais rivais no país.

"Sei da paixão que existe pelo time e como a torcida da Fiorentina vive essa partida. Para fazer resultado contra a Juventus não bastar disputar uma partida normal. Teremos que tentar fazer uma combinação técnica e tática, tentando ter a bola mais do que eles. Os resultados e o bom desempenho chegaram, mas ainda temos que trabalhar muito. Devemos tentar lidar com a paixão e, acima de tudo, com a personalidade contra um oponente muito forte. E a abordagem é vital porque a Juve estará pressionando desde o início", ressaltou.

Em relação à partida anterior, o lateral-direito francês Vincent Laurini deve ganhar sua primeira chance como titular, na vaga de Bruno Gaspar. O português Gil Dias, que entrou no intervalo na rodada anterior, disputa vaga com Benassi, assim como os franceses Thereau e Eysseric. O meia Ricardo Saponara, recuperado de lesão, foi relacionado pela primeira vez na temporada.