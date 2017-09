Com time misto e gols contra, Roma goleia lanterna Benevento e sobe na classificação da Serie A

Em duelo válido pela quinta rodada da Serie A 2017/18, a Roma visitou o lanterna do campeonato, Benevento, mirando um salto na tabela de classificação. Mesmo com uma escalação 'mista', sem cinco atletas considerados titulares, a equipe de Eusébio Di Francesco se impôs e venceu por 4 a 0, gols de Edin Dzeko (2), Lucioni (contra) e Venuti (contra).

Com uma partida a menos em relação aos seus principais concorrentes ao título, a equipe da capital começou a rodada apenas na nona posição. Com o triunfo em Benevento, a Roma chegou aos nove pontos e assumiu provisoriamente a quinta colocação, mas ainda pode ser ultrapassada por rivais de peso, como Milan, Torino e Fiorentina.

Recém-chegado, o Benevento segue sem somar um pontinho sequer na Serie A. São cinco derrotas, 14 gols sofridos e apenas um gol marcado. Apesar da campanha ruim, a torcida local compareceu em bom número ao Estádio Ciro Vigorito e fez grande festa para sua equipe desde o primeiro minuto de partida.

Na próxima rodada, a equipe giallorossi recebe, no Estádio Olímpico, a equipe da Udinese. Essa partida será realizada no sábado (23), as 10h. O Benevento vai à Calábria enfrentar o Crotone, no domingo (24), também as 10h.

Ritmo de treino para equipe visitante

(Foto: Maurizio Lagana/Getty Images)

A partida começou em ritmo lento, com a Roma mantendo a posse de bola, mas falhando muito no penúltimo passe. Aos 13', Bruno Peres fez belo cruzamento e achou Dzeko livre, mas o bósnio parou em nova defesa do goleiro adversário. Aos 17', os donos da casa tiveram grande chance abrir o placar. Após bela roubada de bola no meio-campo, Coda puxou ótimo contra-ataque e tocou para Cataldi, livre dentro da grande área. O meia italiano finalizou de primeira, mas a bola passou raspando a trave do goleiro Alisson.

Não tardou para a resposta romanista chegar. Aos 22', Kolarov fez bela jogada individual pela esquerda, passou pela marcação e cruzou rasteiro. Dzeko, muito bem posicionado, completou sozinho para o fundo das redes: 1 a 0. O gol animou a equipe visitante, que passou a pressionar em busca do segundo gol. Aos 30', Bruno Peres tocou para Dzeko, livre na entrada da área. O centroavante bateu de primeira, com categoria, mas viu seu chute explodir na trave de Belec.

Mais participativos da primeira etapa, a parceria entre Bruno Peres e Dzeko funcionou mais uma vez. Aos 35', o lateral brasileiro foi lançado na velocidade e cruzou rasteiro, buscando seu centroavante na pequena área. Para a infelicidade da torcida da casa, o zagueiro Lucioni, tentando cortar o passe, desviou contra o próprio gol: 2 a 0. Com a boa vantagem, a equipe giallorossi passou a cadenciar o jogo.

Doppietta de Dzeko e novo presente da zaga

(Foto: Maurizio Lagana/Getty Images)

A Roma precisou de apenas sete minutos para matar definitivamente o confronto. Em bobeada de Memushaj na intermediária, Perotti roubou a bola e tocou para Dzeko, cara a cara com Belec. Sem titubear, o bósnio finalizou firme de pé esquerdo, no cantinho, sem nenhuma chance de reação para o goleiro adversário: 3 a 0.

A partir do terceiro gol, a Roma passou a administrar a vantagem construída. O ritmo da partida caiu bastante, e ambos os treinadores começaram a promover alterações. Aos 29' da segunda etapa, Kolarov foi à linha de fundo e cruzou forte para dentro da área. Em nova infelicidade da zaga, desta vez com Venuti, a bola balançou as redes: 4 a 0.

Desorganizadamente, a equipe do Benevento passou a buscar seu gol de honra, mas esbarrou no enorme desnível técnico. Alisson precisou trabalhar em duas oportunidades, mas com intervenções tranquilas, sem grandes sustos.