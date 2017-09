Em noite de homenagem ao meia Bonaventura, Milan controla e vence Spal no San Siro

Depois de ter a sua sequência de vitórias interrompidas perdendo para a Lazio, o Milan voltou a engatar uma série positiva na Serie A. A vítima da vez foi a recém-promovida à elite Spal, que viu o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez e o meio-campista Franck Kessié marcarem, de pênalti, e darem a vitória por 2 a 0 aos rossoneri. O jogo ocorreu nesta quarta-feira (20), em Milão, pela quinta rodada da liga.

A equipe visitante estreou na liga empatando em 0 a 0 com a Lazio na primeira rodada, e venceu a Udinese na semana seguinte. Entretanto, com o revés para o Milan, o clube de Ferrara já acumula três derrotas consecutivas.

Antes de o jogo começar no San Siro, o meia Giacomo Bonaventura, muito querido pela torcida rossonera, recebeu uma homenagem do clube, por haver completado 100 jogos defendendo as cores do Milan. Ele iniciou a partida na banco de reservas, mas entrou em campo no segundo tempo, na vaga do turco Hakan Çalhanoglu.

Com a vitória, o Diavolo chega a 12 pontos, de 15 disputados, fato que não ocorria desde a temporada 2003/04, e aparece na quinta colocação, atrás de Napoli (15), Juventus (15) e Internazionale (13). A Spal, por sua vez, estaciona nos quatro pontos, ocupando a 15ª posição, dois pontos à frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Hellas Verona.

Na próximo domingo (24), às 7h30, o Milan vai encarar a Sampdoria, em Gênova, enquanto a Spal terá um difícil confronto contra o Napoli, líder da Serie A, às 13h de sábado (23). Ambos os jogos serão válidos pela sexta rodada da competição.

Homenagem e bola rolando

Bonaventura recebeu de Massimiliano Mirabelli, diretor esportivo do Milan, uma camisa comemorativa em alusão à centésima partida pela equipe (Foto: Divulgação/AC Milan)

Antes da bola rolar, Giacomo Bonaventura foi homenageado pela diretoria. O meio-campista atingiu o número de 100 partidas pelo clube e recebeu uma camisa comemorativa, com o número correspondente às costas. O atleta foi aplaudido de pé pelo público que estava presente no San Siro.

Bem posicionado em campo, o 3-5-2 de Vicenzo Montella vem a cada dia ganhando uma cara ofensiva e organizada. Com o fator torcida ao seu favor, o Milan partiu pra cima da Spal impondo um ritmo veloz no ataque, com jogadas verticais pela direita onde Abate era bastante procurado e Kessie se infiltrando como elemento surpresa na área adversária.

Com o sufoco aplicado pelos rossoneri, Abate foi quem criou a chance mais clara exigindo boa defesa do goleiro Gomis. No lance seguinte, os jogadores do Milan povoavam a área da Spal, quando Kalinic recebe a bola e tenta driblar o goleiro, mas o atacante foi mais rápido e sofreu um toque do defensor. Pênalti para o Diavolo. Enquanto o elenco do time de Ferrara discutia com o árbitro, Ricardo Rodriguez já estava posicionado para bater a cobrança que foi convertida com um chute forte no rodapé direito da rede: 1 a 0.

Um defeito que fora cobrado por Montella em outras partidas, foi a atenção com o placar à frente. O Milan muitas vezes sofria pressões desnecessárias quando estava vencendo o jogo, tal atitude foi corrigida pelo comandante rossonero e os seus comandados continuaram a pressionar o Spal pelos lados, mas vendo Çalhanoglu ser mais presente nas criações de jogadas.

Enquanto isso, os visitantes pouco ficaram com a bola. Levaram perigo apenas uma vez no primeiro tempo em um escanteio que foi defendido por Donnarumma.

Milan controla e faz mais um

Voltando do vestiário, os donos da casa começaram a segunda etapa da mesma forma em que terminaram o primeiro tempo, atacando e controlando o jogo. Entretanto, logo no início a equipe da Spal assustou, mas Bonucci salvou o lance providencialmente, evitando o empate.

Do outro lado, o Milan insistia, mas dessa vez pelo lado esquerdo. Ricardo Rodriguez, autor do primeiro gol, era quem fazia o papel de organização no meio campo e também no ataque, enquanto procurava Kalinic que era a referência na área, ao lado de André Silva que vinha para dar mais opções no meio campo

Em meio ao sufoco, os rossoneri chegaram ao segundo gol da mesma forma do que no primeiro. Após troca de passes próximas à área, Abate tocou para Kessie que foi derrubado e o arbitro assinalou pênalti em cima do meio campista, que converteu para deixar o Diavolo confortável na partida e menos objetivo para trabalhar a bola.

Kessié comemora seu gol (Foto: Cláudio Villa/Getty Images)

A Spal sequer demostrava algum poder de reação, nas subidas que tentava para o ataque, era facilmente desarmado pelos defensores do Milan e acabavam errando muitos passes oferecendo o contra ataque aos anfitriões que pouco criaram depois do segundo gol.

Com a postura passiva para ambos os lados, a partida esfriou. Mesmo com as entradas de Bonaventura e Suso, o ritmo do time já havia diminuído depois da consolidação do resultado no segundo tempo. A partir desse ponto, os rossoneri apenas esperaram pelo término, pois a Spal não demonstrava interesse em tentar agredir os donos da casa por inferioridade técnica e pelo desgaste. Tais motivos levaram o Milan a mais uma vitória no San Siro, chegando na marca dos 12 pontos para a alegria do torcedor milanista.