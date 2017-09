Allegri sai em defesa de Higuaín na Juventus: "Os gols virão"

Contra a Fiorentina, Allegri poupou alguns atletas pensando no dérbi contra o Torino (Foto: Gabriele Maltinti/Gety Images)

Em casa, a Juventus ganhou da Fiorentina e continua com 100% de aproveitamento nesta temporada da Serie A. Em jogo truncado, a Vecchia Signora assegurou a vitória com gol único do atacante Mario Mandzukic. No pós-jogo, o técnico Massimiliano Allegri concedeu entrevista coletiva e apoiou Gonzalo Higuaín. O argentino atravessa por má fase e vem sendo criticado pela torcida bianconera.

"Foi uma vitória importante. Nós precisamos elogiar Higuaín, que fez um bom papel no gol do Mandzukic. Ele precisa continuar jogando, os gols virão e não é preciso ficar nervoso nesses momentos. Gonzalo precisa melhorar, mas ele fez um bom trabalho hoje", disse.

Higuaín não vai às redes há três jogos (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Com modificações na defesa, Allegri optou por usar o meio-campista Stefano Sturaro na vaga de Stephan Lichtsteiner, lateral de ofício, e elogiou o desempenho do jogador. "Eu decidi dar um descanso para o Stephan, já que temos o confronto contra o Torino no próximo sábado. Para nos mantermos competitivos, é necessário rodar o elenco. Sturaro fez um bom jogo", avaliou.

Por causa do empate da Internazionale com o Bologna, a Juventus e o Napoli são as únicas equipes que possuem cinco vitórias em cinco partidas na competição. Allegri comentou sobre a equipe rival e a disputa pelo Scudetto.

"O Napoli vem jogando muito bem, nosso estilo de jogo é um pouco diferente. Eles estão na corrida pelo título, mas também existem outras equipes. Para mim, quatro ou cinco times estão nessa corrida. Nós precisamos jogar um jogo de cada vez e tentar ganhar o sétimo Scudetto consecutivo", concluiu.

A Velha Senhora enfrentará o Torino, no próximo sábado (23), às 15h45, na Allianz Arena. O jogo será válido pela sexta rodada da liga.