Zagueiro Höwedes sofre nova lesão muscular e estreia pela Juventus é adiada

(Foto: Juventus FC via Getty Images)

A bruxa está solta na Juventus. Desde o começo da temporada 2017/18, as constantes lesões no elenco bianconero vêm dificultando o trabalho de Massimiliano Allegri, impedindo que o treinador utilize, tanto na Serie A quanto na Uefa Champions League, a formação considerada "ideal" para a sua equipe.

Nesta quinta-feira (21), o clube comunicou, através de seu site oficial, uma nova baixa. O zagueiro Benedikt Höwedes, contratado na reta final da janela de transferências de verão, sofreu nova lesão muscular, desta vez na coxa esquerda. Ainda não se sabe a gravidade e o tempo de recuperação necessário para que o atleta retorne aos gramados.

"Durante o treinamento desta manhã, Benedikt Höwedes reportou um problema muscular na coxa esquerda. A gravidade do problema será determinada através de testes nos próximos dias", comunicou o clube.

Desde que chegou ao clube de Turim, Höwedes vem trabalhando em seu recondicionamento físico. Após três semanas, o alemão esteve pela primeira vez entre os relacionados, na vitória contra a Fiorentina. Sua estreia oficial poderia acontecer ante ao Torino, no Derby Della Mole do próximo sábado (23). Todavia, com a nova lesão do atleta, a Juventus segue o 'drama' particular em seu setor defensivo, fragilizado por outras baixas.

Além de Höwedes, a Vecchia Signora não conta com outros quatro atletas de peso para o equilíbrio de seu elenco: Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Sami Khedira e Claudio Marchisio estão no departamento médico do clube bianconero. Dentre os citados, o zagueiro Chiellini e o volante Khedira são os mais próximos de retornar à campo.