Em boa fase, Juventus e Torino medem forças no Derby della Mole

Juventus e Torino entram em campo neste sábado (23), às 15h45, no Allianz Stadium, para disputar o tradicional Derby della Mole, um dos dérbis mais famosos do futebol italiano. A partida será válida pela sexta rodada da Serie A.

A Vecchia Signora soma 15 pontos ganhos em cinco partidas, ou seja, 100% de aproveitamento. Ela divide a liderança da competição com o Napoli, que está à frente devido ao saldo de gols. Na última rodada, os juventinos venceram a Fiorentina, em Turim, por 1 a 0.

Já o Toro vive ótimo começo de temporada e ocupa atualmente a quinta posição na tabela, com 11 pontos. Em seu último compromisso, enfrentou a Udinese, em Údine, venceu por 3 a 2.

Ao todo na história, esse encontro aconteceu 193 vezes na história: 73 vitórias da Juventus, 50 do Torino e 47 empates.

Juventus busca mais uma vitória

Mesmo após seis títulos consecutivos na competição, a Juventus de Massimiliano Allegri segue sedenta por títulos e começou muito bem a temporada. E para o Derby, o treinador promoverá algumas mudanças em relação ao último jogo, pensando também na importante partida que terá na semana pela Champions League.

Na defesa, Barzagli será preservado e Rugani pode receber uma chance. As outras mudanças serão no setor de ataque com Dybala de volta ao time e um entre Douglas Costa e Bernardeschi para jogar no lugar de Mandzukic, autor do gol da vitória na última rodada.

De resto, o time será o mesmo que vem jogando atualmente, mantendo inclusive o mesmo esquema tático que tem sido utilizado desde janeiro desse ano, o 4-2-3-1 que varia levemente para o 4-3-3.

Na coletiva de imprensa, Allegri elogiou bastante o adversário, elegendo-o como um candidato a conquistar vaga em competições europeias, mostrou-se de certa forma preocupado com a dificuldade da partida e ressaltou a vontade da equipe em buscar mais um título da Serie A.

“É uma partida especial, porque é um Derby. Para nós, a importância da partida é a mesma que para o Torino. Eles completaram a equipe com jogadores importantes como Rincón, Niang e Ansaldi, por isso, creio que possam mesmo lutar pela Europa. Vencer é algo muito extraordinário porque só um time consegue e só poderemos fazer uma grande Champions se fizermos um grande campeonato. O objetivo primário dessa temporada é vencer o sétimo Scudetto consecutivo”, salientou o treinador de 50 anos.

Torino não quer ser coadjuvante do Derby

Depois de fazer um mercado muito interessante trazendo boas peças para o elenco e mantendo seu principal jogador, Andrea Belotti, o Torino se juntou aos times que jogam por uma vaga em competições europeias e após cinco rodadas, o balanço é bem positivo para os granata.

Para isso, Sinisa Mihajlovic terá quase força máxima para o encontro, mas todos os melhores jogadores do elenco estarão á disposição. Sendo assim, o treinador sérvio vai manter o mesmo time que vem jogando com mais frequência, preferindo Niang ao espanhol Berenguer, apesar do ex-jogador do Milan ainda não ter mostrado ao que veio, mas contar com a confiança do treinador.

Na defesa, Ansaldi fica no banco de reservas como opção, até pela forma física que ainda não está 100%, já que o argentino pouco jogava na Internazionale. Moretti formará a dupla de zaga juntamente com N’Koulou.

Visivelmente pilhado para o jogo, Mihajlovic fez uma famosa citação para resumir um pouco a expectativa do Derby e revelou os segredos para que o Torino saia do alçapão bianconero com um bom resultado.

“Se você pode pode sonhar com algo, é porque pode fazê-lo. Essa será uma partida do povão contra os patrões. É um Derby único no seu ser. Devemos ser muito frios quando tivermos as nossas chances e termos a justa atitude para nos defender. Ano passado quase saímos com uma vitória e fiquei com muita raiva por ter tomado aquele gol no final. Espero que não se repita”, comentou o treinador de 48 anos.