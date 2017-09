Jogo Juventus x Torino AO VIVO hoje no Italiano 2017/18

Confira nosso pré-jogo: Em boa fase, Juventus e Torino medem forças no Derby della Mole

O meia brasileiro Douglas Costa, contratado pela Juventus junto ao Bayern de Munique na última janela de transferências, deve ser titular no lugar de Mandzukic. A tendência é que o croata comece o jogo no banco.

Allegri pode colocar Douglas Costa desde o apito inicial (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)



COMO VAI SER, SINISA MIHAJLOVIC?

"Se você pode pode sonhar com algo, é porque pode fazê-lo. Essa será uma partida do povão contra os patrões. É um dérbi único no seu ser. Devemos ser muito frios quando tivermos as nossas chances e termos a justa atitude para nos defender. Ano passado quase saímos com uma vitória e fiquei com muita raiva por ter tomado aquele gol no final. Espero que não se repita", afirmou o comandante do Torino.

COM A PALAVRA, MASSIMILIANO ALLEGRI

"É uma partida especial, porque é um Derby. Para nós, a importância da partida é a mesma que para o Torino. Eles completaram a equipe com jogadores importantes como Rincón, Niang e Ansaldi, por isso, creio que possam mesmo lutar pela Europa", disse o técnico da Juventus.

Ao todo na história, esse encontro aconteceu 193 vezes na história: 73 vitórias da Juventus, 50 do Torino e 47 empates. Na última vez que se enfrentaram, em maio deste ano, o jogo terminou empatado em 1 a 1. Um gol salvador do atacante Gonzalo Higuaín, aos 46 minutos do segundo tempo, evitou a derrota bianconera em casa.

O Torino, por sua vez, voltou de Údine com três pontos na bagagem. Na Dacia Arena, o Toro bateu a Udinese por 3 a 2. Belotti, Hallfredsson e Ljajic marcaram a favor dos visitantes, ao passo que De Paul e Lasagna fizeram os da Udinese.

A Juventus jogará seu segundo jogo consecutivo em casa. Na última quarta-feira (20), a Vecchia Signora derrotou a Fiorentina, no Allianz Stadium, por 1 a 0, gol do atacante Mario Mandzukic.

Já o Torino vem em quinto lugar, com 11 pontos, dentro da zona de classificação à Uefa Europa League.

Com 100% de aproveitamento, a Juve divide o topo da Serie A com o Napoli. Os napolitanos, contudo, têm um saldo de gols maior que o dos bianconeri: 16 contra 11.

Os rivais de Turim chegam invictos ao confronto deste sábado. A Juventus venceu todos os seus jogos neste início de campeonato, enquanto o Torino obteve três triunfos e dois empates.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco, a partir de agora, os principais detalhes do Derby della Mole entre Juventus e Torino. O duelo acontece às 15h45 deste sábado (23), no Allianz Stadium, em Turim, pela sexta rodada da Serie A. Fique conosco!