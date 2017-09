El Shaarawy faz dois e Roma vence Udinese com tranquilidade

Depois de golear o Benevento pelo placar de 4 a 0 na última rodada da Serie A, a Roma manteve o ímpeto ofensivo e deu pouquíssimas chances à Udinese neste sábado (23). Os romanistas bateram os bianconeri de Údine, por 3 a 1, no Olímpico, com grande atuação de Stephan El Shaarawy, que teve chance como titular, no lugar de Defrel. O confronto foi válido pela sexta rodada do certame.

Outro destaque da partida ficou por conta do bósnio Edin Dzeko, que se manteve firme como um dos candidatos à artilharia da competição, ao abrir o placar do jogo. Ainda no primeiro tempo, El Shaarawy marcou outros dois e deixou a Roma com imensa vantagem no intervalo. Já no finzinho da partida, Larsen, que havia falhado feio em um dos gols romanistas, conseguiu se redimir e marcou o tento de honra para os visitantes.

Com a vitória, a Roma foi alçada à quarta colocação da Serie A, com 12 pontos em seus cinco primeiros jogos. Vale lembrar que a equipe da capital terá um jogo a menos que seus rivais, por conta do adiamento da partida contra a Sampdoria, válida pela terceira rodada da competição. Enquanto isso, a Udinese não conseguiu sair de seu péssimo começo de campeonato. Em seis rodadas, apenas uma vitória para o time de Údine, que conta com cinco derrotas e ocupa a 16ª colocação na tabela.

Roma aproveita falhas da defesa e marca três no primeiro tempo

O primeiro gol da partida veio logo cedo. Aos 12 minutos, Nainggolan carregou a bola pelo meio, brigou com a defesa e conseguiu passe para Edin Dzeko. A zaga da Udinese foi pega de surpresa, deu espaço ao bósnio, que tocou na saída do goleiro Bizzarri e anotou seu 6º gol na competição.

A partir daí, o time da casa partiu para cima e teve oportunidades com Dzeko e El Shaarawy, que desperdiçou cabeçada muito próxima ao gol. A recompensa veio aos 30, quando o camisa 9 fez excelente jogada pela esquerda, tirou o defensor para dançar e cruzou para o próprio Faraó, que desviou e acabou encobrindo o goleiro adversário, ampliando a vantagem.

Quando os dois times já pensavam em ir para o vestiário, o argentino Diego Perotti resolveu aprontar das duas. Pela direita, o atacante tirou um cruzamento de letra e entregou nos pés de Larsen, que errou o domínio e entregou um presente para El Shaarawy, que mostrou oportunismo e marcou seu segundo no jogo.

Time da casa diminui o ritmo, Udinese carimba a trave, mas não consegue marcar

Apesar do placar elástico no primeiro tempo, os times voltaram sem conseguir marcar para a segunda etapa. Mas não foi por falta de tentativa. Os visitantes tentaram atacar mais e chegaram bem com Larsen, que acabou desperdiçando oportunidade após cruzamento de Pezzella. De Paul também teve grande oportunidade. Depois de receber passe de Fofana, emendou de primeira pelo meio, mas viu a bola passar à direita de Alisson.

O goleiro da Seleção Brasileira ainda foi obrigado a fazer uma grande defesa em finalização de Bajic, à queima-roupa. No escanteio cedido, o zagueiro Jankto apareceu desviando na primeira trave e carimbou o travessão romanista.

Enquanto isso, os giallorossi tentavam controlar a partida, administrando a vantagem, mas sem forçar muito o ataque. Tentando pelas pontas, acabaram pecando no último passe e só ameaçaram o gol de Bizarri já no fim. Perotti fez grande jogada pela esquerda, foi derrubado dentro da área e ganhou o pênalti. O próprio camisa 8 foi para a cobrança, mas bateu mal e acertou a trave.

Como forma de punição, a Udinese foi para cima e Larsen, que já havia tido boa oportunidade, se redimiu da falha absurda que resultou no terceiro gol romanista, descontando para os visitantes, que já não tinham muito o que fazer, aos 45 minutos de jogo.