No sufoco, Napoli vira sobre Spal e joga pressão para a Juventus

O Napoli passou sufoco neste sábado (23) para derrotar o Spal e seguir com 100% de aproveitamento na Serie A. Os napolitanos superaram a pressão da torcida biancazzurra, que lotou o Paolo Mazza, em Ferrara, e venceram de virada, por 3 a 2. Insigne, Callejón e Ghoulam anotam os gols da vitória; Schiattarella e Viviani descontaram para a Spal. O jogo valeu pela sexta rodada da liga.

O resultado mantém o Napoli na liderança da Serie A, com 18 pontos. Agora, os comandados de Maurizio Sarri torcem por um tropeço da vice-líder Juventus, que disputa o Derby della Mole contra o Torino no último jogo deste sábado. Em caso de vitória no dérbi, a Juve empatará em pontos com os napolitanos. A Spal, por sua vez, tem quatro pontos e aparece na 15ª colocação.

Agora, o Napoli dá uma pausa na Serie A e começa a se preparar para o confronto da Uefa Champions League. Na terça-feira (26), às 15h45, o time italiano receberá o Feyenoord, no San Paolo, em Nápoles, pela segunda rodada do Grupo F.

Pela Serie A, os azzurri partenopei voltarão a campo no próximo domingo (1º), às 7h30, para enfrentar o Cagliari, em Nápoles. Já a Spal medirá forças com o Crotone, em Ferrara, no mesmo dia, mas às 10h.

Jogo duro resolvido na reta final

O Napoli iniciou o jogo sem dar folga à Spal. Próximo à linha de fundo, Hamsík deixou o adversário no chão e, quase sem ângulo, soltou uma bomba, mas o goleiro realizou a defesa.

Entretanto, quem saiu à frente no placar foi o time da casa. Aos 13 minutos, Antenucci girou e passou para Schiattarella, que chegou batendo forte, no canto direito do goleiro Reina

Um minuto depois, contudo, o Napoli empatou. Callejón tocou para Insigne, e o camisa 24 arrematou de canhota, sem chances para o arqueiro da Spal, Gomis.

Conhecido por sua rodagem no futebol italiano, o atacante Borriello colocou o Reina para trabalhar, mas, depois, desviou uma cobrança de escanteio napolitano e quase fez contra; a bola tocou no travessão.

No final do primeiro tempo, Ghoulam cruzou para a área, Mertens desviou de leve, mas Gomis estava atento ao lance.

O Napoli virou a partida na segunda etapa. Aos 71 minutos, Ghoulam cruzou, Callejón saiu no meio da zaga adversária e testou para o fundo das redes.

Os napolitanos aumentaram o volume de jogo depois da virada e tiveram duas boas oportunidades em sequência. Porém, o arqueiro Gomis cresceu e defendeu a cabeçada à queima-roupa de Milik e o chute de canhota de Mertens.

A equipe de Maurizio Sarri só não contava que Viviani acertaria uma cobrança de falta no canto direito de Reina e colocaria 2 a 2 no placar.

Mas, aos 38 minutos, Ghoulam saiu correndo desde o meio-campo, passou pelos adversários e, de perna direita, bateu com precisão, dando a vitória ao Napoli fora de casa.