Após vitória fora de casa ante à Spal, Insigne afirma: "Podemos fazer coisas grandes"

Google Plus

(Foto: Mario Carlini/GettyImages)

Na tarde desse sábado (23), o Napoli foi até a cidade de Ferrara enfrentar a equipe do Spal no Stadio Paolo Mazza, e saiu vitorioso. Em uma partida movimentada, Insigne, Callejón e Ghoulam fizeram os gols do triunfo Partenopeo por 3 a 2. Schiattarella e Viviani anotaram os tentos dos mandantes.

Em entrevista concedida ao canal Mediaset Premium, Lorenzo Insigne, autor do primeiro gol dos visitantes no duelo, falou sobre a dificuldade enfrentada pela equipe napolitana durante a partida.

"Nós lutamos, mas também estamos aproveitando a vitória. Temos que melhorar, o Spal nos causou problemas reais hoje e fizemos bem em acreditar na vitória até o fim”, afirmou.

A vitória do clube do sul da Itália possibilitou à equipe a manutenção da liderança da Serie A. Foi um triunfo extremamente importante para os Partenopei, que têm como pretensão conquistar o Scudetto nessa temporada.

“Estamos conscientes de que nesta temporada podemos fazer coisas grandes. O elemento importante em jogos como este é obter o resultado e aprender com nossos erros”, concluiu o atacante.

O comandante napolitano, Maurizio Sarri, fez questão de elogiar a atuação de seu adversário, mas vibrou com o espírito de luta de sua equipe.

"O Spal teve uma excelente atuação hoje. Nossa equipe está se tornando cada vez mais determinada ao reagir a incidentes negativos. Reagir de forma tão categória após o 2 a 2, que poderia ter nos causado um peso imenso, foi um sinal de verdadeira convicção e confiança", afirmou o treinador.

Com a vitória, o Napoli mantém os 100% de aproveitamento nessas seis rodadas iniciais do Campeonato Italiano e chega a 18 pontos, com incríveis 22 gols marcados. Os sulistas constroem uma ótima arrancada nesse início de torneio, e consolidam-se como candidatos ao título.

Na próxima rodada, o Napoli joga diante de sua fanática torcida contra o Cagliari. A partida ocorre no domingo (01), as 10h, no estádio San Paolo. Antes disso, na terça-feira (26), os Azzurri encaram importante compromisso contra o Feyenoord, também em casa, pela segunda rodada da Uefa Champions League 2017/18.