Comandada por Pjanic e Dybala, Juventus põe Torino na roda e goleia no dérbi

INCIDENCIAS: Partida válida pela sexta rodada do Campeonato Italiano, disputada no Allianz Stadium, em Turim, na Itália.

A Juventus não teve dificuldades para derrotar o Torino e seguir com 100% de aproveitamento neste campeonato. A Vecchia Signora controlou a partida desde os minutos iniciais e venceu por 4 a 0, com gols de Pjanic, Alex Sandro e uma doppietta de Paulo Dybala. Ainda na etapa inicial de jogo, Baselli foi expulso e dificultou a missão do Toro no Allianz Stadium.

O resultado mantém a Juventus em segundo lugar na Serie A, brigando pela liderança. A equipe de Massimiliano Allegri tem os mesmos 18 pontos do Napoli, mas perde o topo da classificação no saldo de gols. O Torino, por sua vez, está em sexto lugar, com 11 pontos.

Agora, a Vecchia Signora volta suas atenções para o confronto válido pela segunda rodada da UEFA Champions League. Na próxima quarta-feira (27), a Juventus recebe o Olympiakos, às 15h45, no Allianz Stadium, em Turim, pelo Grupo D.

Pela Serie A, o Toro receberá o Hellas Verona no próximo domingo (1), às 10h. Já a Juventus enfrentará a Atalanta, no mesmo dia, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia.

Baselli expulso e domínio juventino

(Foto: Valerio Pennicino/Juventus FC via Getty Images)

A Juventus iniciou a partida sem dar chances para o Torino. A Vecchia Signora encontrava espaços pelo lado direito e Cuadrado foi o jogador mais acionado nos minutos iniciais de Derby della Mole.

O Toro apresentava nervosismo e exagerava nas faltas duras. Aos 16 minutos, Matuidi aproveitou o erro adversário e abriu espaço para Pjanic tocar para Dybala, que chegou batendo forte, no canto direito de Sirigu: 1 a 0 para os donos da casa.

Sem conseguir se encontrar no jogo, o Torino continuava fazendo faltas duras. Pouco depois do primeiro gol da partida, Baselli chutou Pjanic, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a equipe Granata com um a menos logo aos 25' da primeira etapa.

Com um a mais em campo, a Juventus, que já administrava as ações do jogo, se mantinha no campo de ataque. Nos minutos finais da etapa inicial, Cuadrado recebeu belo cruzamento e rolou rasteiro para Pjanic. Na altura da meia-lua, o bósnio sequer dominou: bateu de primeira, em curva e balançou as redes. 2 a 0 e liderança confortável no placar.

Show bianconero: Sirigu impede goleada

(Foto: Valerio Pennicino/Juventus FC via Getty Images)

Na volta dos vestiários, o panorama da partida não foi muito diferente. A Juventus continuava controlando as ações e pressionava demais em busca do terceiro gol. Ele veio através de escanteio, perfeitamente batido por Pjanic na cabeça do brasileiro Alex Sandro.

Destaque no primeiro tempo, Cuadrado deixou o campo para a entrada de Bernardeschi. No primeiro lance do italiano, o camisa 33 mandou uma bomba de fora da área e Sirigu espalmou para escanteio.

No lance seguinte, Sirigu fez mais um milagre. Em cruzamento de Douglas Costa, Benatia cabeceou entre os zagueiros e o goleiro do Torino defendeu com os pés, no puro reflexo. A pressão bianconera era grande e o Torino se segurava com as boas defesas de Sirigu, o melhor jogador em campo pelo lado Granata.

No último lance de partida, a Juventus fez boa trama no ataque, trocando passes rápidos com Pjanic, Higuaín e Dybala. 'La Joya' marcou mais um com assistência do seu compatriota: 4 a 0 e festa nas arquibancadas do Allianz Stadium.