Com gol salvador nos minutos finais, Internazionale bate Genoa e segue invicta na Serie A

Na manhã deste domingo (24), a Internazionale recebeu o Genoa no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Apesar de uma atuação pobre tecnicamente, a equipe da casa conseguiu vitória suada por 1 a 0, gol de D'Ambrosio, já na reta final da partida.

Com o triunfo, a equipe de Spalletti chegou aos 16 pontos, mantendo-se na terceira posição da Serie A, a dois pontos de Napoli e Juventus. A equipe nerazzurri ainda não perdeu na competição, somando cinco vitórias e um empate. O Genoa segue sua luta contra a zona de rebaixamento, com apenas dois pontos somados em seis rodadas.

Na próxima rodada, a Inter vai ao Estádio Ciro Vigorito enfrentar o lanterna Benevento. Esta partida acontece no domingo (1), as 10h. O Genoa, por sua vez, joga no sábado (30) contra o Bologna, em seus domínios.

Primeiro tempo lento, Genoa assusta

(Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Logo no primeiro minuto de jogo, a Inter levou perigo ao gol de Perin, dando a impressão de que a partida seria muito movimentada. Perisic, vivendo grande fase, finalizou bonito, mas a bola passou sobre o gol do arqueiro do Genoa. O croata foi a figura mais participativa da equipe de Milão na primeira etapa, arriscando nova finalização perigosa aos 29'.

Mas foram os visitantes que mais criaram ofensivamente na etapa inicial. Aos 15', Handanovic fez boa defesa em cabeçada firme de Rossettini. Aos 40', o jovem Pellegri perdeu boa oportunidade, ao cabecear pra fora após bom cruzamento de Biraschi. Mas a grande chance do Genoa veio dos pés de Taarabt, aos 43'. O marroquino arriscou firme de fora da área, obrigando Handanovic a fazer grande defesa.

A equipe nerazzurri só voltou a assustar aos 45', quando Brozovic arriscou chute de média distância, mas viu sua finalização explodir na trave. Com isso, as duas equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

D'Ambrosio salva Inter de tropeço

(Foto: Claudio Villa - Inter FC via Getty Images)

A segunda etapa começou com grande chance do Genoa abrir o placar. Logo no minuto 1, Laxalt recebeu belo passe e, cara a cara com Handanovic, chutou pra fora. Insatisfeito com o desempenho de sua equipe, Spalletti sacou Candreva, um dos mais apagados em campo durante a partida, dando oportunidade para Eder.

A partir dos 15', o time de Milão passou a buscar uma pressão, mas sem grande organização. Aos 19', Vecino desviou cruzamento de Brozovic, mas a zaga conseguiu corte providencial. Aos 24', Brozovic arriscou novo chute de fora da área, obrigando Perin a trabalhar. Recém-chegado à Inter, Karamoh fez sua estreia diante da torcida nerazzurri, substituindo Borja Valero.

No abafa, já nos minutos finais de partida, os donos da casa conseguiram abrir o placar, para a festa da torcida nas arquibancadas. Em cobrança de escanteio de João Mário, D'Ambrosio subiu mais que a marcação e balançou as redes de Perin: 1 a 0, aos 42' da segunda etapa.

Abalada pelo gol sofrido na reta final da partida, a equipe visitante perdeu a cabeça abusou das faltas duras, que ocasionaram a expulsão de Omeonga e Taarabt. Com dois a mais em campo, a Inter só precisou tocar a bola e administrar a vantagem durante os quatro minutos de acréscimo.