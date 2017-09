Sportiello pega pênalti, mas Fiorentina cede empate para Atalanta no fim

Depois de segurar grande pressão, a Fiorentina cedeu um gol aos 49 do segundo tempo e empatou com a Atalanta, em casa, neste domingo (24), pela encerramento da sexta rodada da Serie A. Chiesa marcou para a Viola, mas Freuler buscou o empate para os visitantes. Goleiro mandante, Sportiello ainda pegou um pênalti cobrado por 'Papu' Gómez.

Com sete pontos, a Viola ocupa apenas a 12ª colocação da Serie após seis rodadas do Italiano. Já a Atalanta subiu para oito e ocupa o oitavo posto.

Pela Europa League, a Atalanta enfrenta o Lyon, na França, na quinta-feira (28), às 16h05. Pelo Italiano, as duas equipes entram em campo no domingo (1/10): a Fiorentina visita o Chievo, às 10h, enquanto o time de Bérgamo recebe a Juventus, às 15h45.

Atalanta para em Sportiello e Fiorentina sai na frente

Mesmo mandante, a Fiorentina não conseguiu exercer o domínio do jogo na primeira etapa. A Atalanta teve 57% posse de bola e também finalizou mais vezes: sete a seis, mas, além dos números, o número de chances reais foi muito superior aos visitantes.

Aos 9, na saída errada da Fiorentina, Freuler deu grande passe nas costas da defesa e Kurtic bateu cruzado, mas Sportiello salvou. Em sua primeira chance, a Viola foi efetiva. Após lançamento da defesa, Thereau desviou, Chiesa passou por Palomino e emendou chute forte de fora da área, para marcar um golaço e abrir o placar em Florença.

Com a vantagem no placar, a Fiorentina passou a se retrair e a Atalanta teve as principais chances no restante da primeira etapa. Aos 22, em contra-ataque rápido, Ilicic virou da direita para a esquerda, Gómez cruzou de três dedos e Freuler saiu na cara do gol, mas Sportiello fez grande defesa para salvar a Viola.

Já aos 30, Ilicic fez jogada individual pelo meio, tabelou com Kurtic e bateu colocado de pé direito, mandando na rede pelo lado de fora. Até o fim do primeiro tempo, a Atalanta foi mais presente no ataque, mas não conseguiu vencer a defesa viola e foi para o intervalo atrás no placar.

Atalanta perde pênalti, mas busca empate nos acréscimos

A superioridade mostrada pela Atalanta no primeiro tempo manteve-se no segundo. Com pouca criatividade, a Fiorentina ameaçou ainda menos nos 45 finais, e o time visitante sempre pareceu muito perto do empate.

Aos 16, Após jogada individual, Ilicic passou por Astori e, na dividida com Pezzella foi para o chão, e o árbitro marcou pênalti. Apesar do pedido da Fiorentina pelo uso do VAR, Luca Pairetto confirmou a penalidade. Alejandro Gómez cobrou no canto direito, mas Sportiello caiu para espalmar e evitar de forma espetacular o gol de seu ex-time.

O pênalti perdido diminuiu a intensidade da pressão bergamasca, apesar de que a Viola continuou com muitas dificuldades para criar oportunidades. Aos 20, após cruzamento de Castagne, Cornelius ajeitou e Ilicic bateu de primeira, mas na rede pelo lado de fora.

A única finalização razoavelmente perigosa para os mandantes veio aos 32. Na cobrança de escanteio de Veretout, Pezzella ganhou no alto e tocou de cabeça, mas mandou por cima do gol. Aos 37, em levantamento na área na cobrança de escanteio, Sánchez desviou contra o próprio gol, mas Sportiello espalmou. No rebote, Orsolini tentou de bicicleta e mandou com perigo por cima do gol viola.

Dois minutos depois, após jogada de Gómez, Orsolini ajeitou e deixou Castagne livre, mas Sportiello fechou bem o ângulo e fez outra grande defesa para a Viola. Aos 41, Gil Dias puxou contra-ataque pelo meio, invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Berisha. A arbitragem não marcou pênalti, nem mesmo foi informada pela arbitragem virtual da falta na área.

Apesar da grande partida de seu goleiro, a Viola foi castigada aos 49. Após lançamento da defesa, Cornelius ajeitou e Freuler deu belo chute de fora da área, sem defesa para Sportiello, que não conseguiu evitar o empate da Fiorentina diante de seu torcedor.