Após novo tropeço, Montella lamenta 'falta de determinação e qualidade' do Milan

(Foto: Paolo Rattini/Getty Images)

Abrindo os trabalhos da sexta rodada da Serie A neste domingo (24), o Milan foi até Gênova para encarar a Sampdoria no Estádio Luigi Ferraris, e não saiu de lá muito feliz. Apático e pouco atuante no setor ofensivo, a equipe rossoneri foi derrotada por 2 a 0. Duván Zapata e Ricky Álvarez marcaram para os donos da casa.

Decepcionado com o desempenho de sua equipe dentro de campo, Vincenzo Montella foi firme ao criticar seus comandados: "Não gostei do que o time produziu. Nossa determinação e qualidade técnica foi muito aquém do estamos acostumados. Estivemos vivos na partida por algum momento, mesmo que a Sampdoria tenha tido diversas oportunidades no primeiro tempo. Mas nos faltou clareza, e temos que descobrir o porquê", disse o técnico.

Antes presente entre os primeiros colocados, o Milan terminou a rodada na sexta colocação

"Absolutamente ninguém fez uma boa partida hoje. Nós ainda estamos com um trabalho em andamento, temos muitos atletas talentosos, e por isso devemos seguir em frente. Não podemos descartar um projeto inteiro por conta de um desempenho", acrescentou.

Escolhido por Montella para marcar seu primo Duván Zapata, Cristián Zapata falhou no primeiro tento anotado pelo conjunto genovês: "Escolhi Cristián porque fisicamente ele era a melhor opção para marcar Duván", explicou Vincenzo.

Buscando novamente estar entre os primeiros colocados, o Milan volta a campo no próximo domingo (1º), quando encara no San Siro mais um grande desafio neste início de temporada: a Roma. O clube da capital ocupa apenas uma posição acima do Diavolo, com a mesma pontuação.