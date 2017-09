Atacante Milik sofre nova lesão no joelho e desfalcará Napoli por quatro meses

(Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Mais uma lesão grave na carreira do jovem Arkadiusz Milik. Após dois grandes anos com a camisa do Ajax, o polonês, de apenas 23 anos, foi escolhido pelo Napoli para ser o substituto de Gonzalo Higuaín. Com boa técnica e bom poder de finalização, a questão física tem colocado um grande ponto de interrogação na trajetória de Milik.

No último sábado (23), durante a vitória da equipe de Nápoles ante à Spal por 3 a 2, o centroavante entrou em campo no decorrer da partida e teve de ser substituído por lesão. Após exames, ficou constatada nova ruptura ligamentar no joelho direito do atleta.

Há menos de um ano, em outubro de 2016, Milik sofreu lesão semelhante quando defendia a Seleção da Polônia, desta vez no joelho esquerdo. Na ocasião, o atacante precisou de quatro meses para a recuperação total, ficando afastado dos gramados até fevereiro de 2017.

Através de seu site oficial, o Napoli comunicou que Arkadiusz Milik já passou por procedimento cirúrgico, bem sucedido. Em entrevista ao canal Premium Sport, o médico Pier Paolo Mariani, responsável pela cirurgia, falou sobre o tempo de recuperação e o estado do atleta.

"O atleta sente-se muito abatido. Não foi uma lesão isolada, e sim uma lesão complexa, mas a cirurgia foi perfeitamente sucedida. Seu joelho foi fortalecido e o atacante napolitano terá um tempo de recuperação semelhante ao de sua lesão anterior, cerca de quatro meses", afirmou Mariani.