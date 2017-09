Antonio Conte e Ancelotti surgem como sombra para substituir Montella no Milan

Conte e Ancelotti estariam na mira do Milan para a próxima temporada (Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

A desconfiança paira sobre o trabalho de Vincenzo Montella no Milan. Após a derrota diante da Sampdoria, em Gênova, no último domingo (26), pela Serie A, o treinador passou a ser questionado pelos torcedores devido à maneira como o time perdeu. Os rossoneri tiveram um desempenho apático, não mostraram poder de reação e viram os principais rivais vencerem na rodada.

Após o jogo, o CEO do clube, Marco Fassone, descartou momentaneamente uma mudança no comando da equipe. Porém, o jornal Gazzetta dello Sport trouxe, na edição desta terça-feira (26), uma matéria na qual relata que os italianos Antonio Conte e Carlo Ancelotti podem fazer sombra ao cargo de Montella no Milan.

De acordo com a publicação, Conte poderia deixar o Chelsea ao término da atual temporada, vislumbrando um retorno à Itália. Nessa segunda-feira (25), o técnico revelou que deseja voltar ao futebol italiano, onde ganhou três scudetti (títulos da Serie A) com a Juventus.

“Não está nos meus planos ficar em solo estrangeiro muito tempo. Estou tendo minha primeira experiência fora e está sendo muito boa, mas quero voltar logo para a minha casa, para a Itália”, afirmou o atual campeão da Premier League, em entrevista à Radio Anch'io Sport.

Ancelotti treinou o Milan de 2001 a 2009 e conquistou oito títulos relevantes

Ancelotti, por sua vez, é o grande sonho da torcida do Milan. Bicampeão da Uefa Champions League pelo clube, o técnico atravessa fase conturbada com o Bayern de Munique, e sua permanência no time bávaro para a próxima temporada é incerta. Em 2015, Adriano Galliani, ex-vice-presidente do Milan, tentou convencer Ancelotti a retornar ao San Siro. O convite foi recursado.

Milan de Montella e Bayern de Ancelotti se enfrentaram em agosto, durante um tour na China (Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Reunião em Milanello

Na manhã dessa segunda-feira (25), um dia após o revés para a Sampdoria, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, respectivos CEO e diretor esportivo do Milan, foram a Milanello, centro esportivo do clube, para conversar com Montella e jogadores. A imprensa italiana reporta que, na reunião, ficou decidido que o treinador não está sob risco de demissão.

Depois de enfrentar o croata Rijeka, na quinta-feira (29), em Milão, pela segunda rodada do Grupo D da Uefa Europa League, o Milan terá duas provas de fogo na Serie A: Roma (dia 1º de outubro, em Milão) e Internazionale (dia 15, também em Milão). A equipe milanista tem 12 pontos e ocupa a sexta posição, atrás de Napoli, Juve, Inter, Lazio e Roma.