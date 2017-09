Letal: trio de ataque brilha, Napoli bate Feyenoord e se reabilita na Champions

Insigne homenageou o lesionado Milik depois de abrir o placar no San Paolo (Foto: Maurizio Lagana/Getty Images)

O Napoli de Maurizio Sarri foi praticamente perfeito ao receber o Feyenoord, dentro de casa, pela segunda rodada do Grupo F da Uefa Champions League. Depois de perder para o Shakhtar Donetsk na estreia, a equipe italiana passeou sobre os campeões holandeses e venceu por 3 a 1, no estádio San Paolo, em Nápoles.

Os gols da equipe da casa vieram de seu trio de ataque: Insigne, Mertens e Callejón, inspiradíssimos, marcaram uma vez cada. Defensivamente, pode-se dizer que Pepe Reina fez excelente partida. Quando exigido, mostrou segurança e brilhou ao defender cobrança de pênalti de Jens Toornstra, quando o placar ainda mostrava 2 a 0 para o Napoli, na metade da segunda etapa. No apagar das luzes, Amrabat aproveitou um cochilo dos adversários e descontou para os holandeses.

A vitória deixa o Napoli na terceira colocação do grupo, ainda atrás do Shakhtar, que também ostenta três pontos, por conta do desempate pelo confronto direto. Na próxima rodada, os partenopei encerram o primeiro turno da competição contra o Manchester City, na Inglaterra, no próximo dia 17 de outubro. Na mesma data, o Feyenoord, lanterna, receberá o Shakhtar Donetsk, tentando conquistar seus primeiros pontos na Uefa Champions League.

Napoli controla partida, pressiona saída de bola e vai para o intervalo com 1 a 0 no placar

Logo no começo da partida, com menos de cinco minutos de jogo, Mertens fez boa jogada pela direita, entrou na área lado a lado com Tapia e foi para o chão, mas a arbitragem entendeu o lance como normal e mandou o jogo seguir. A reclamação dos napolitanos durou pouco. Logo após o lance, Lorenzo Insigne roubou a bola no meio de campo, carregou em direção ao gol e arriscou de longe, mandando no cantinho, sem chances para o goleiro Jones. Na comemoração, o camisa 24 homenageou o companheiro Milik, que sofreu nova lesão ligamentar no joelho, e ficará longe dos gramados por pelo menos quatro meses.

A defesa dos partenopei quase se complicou antes da primeira metade da etapa inicial. Tentando sair jogando, um passe errado quase deixou um dos holandeses na cara do gol, mas a bola espirrou e sobrou tranquila para Reina recuperá-la. Depois de um começo complicado, os visitantes se tranquilizaram e sofreram menos com o ataque do Napoli durante alguns minutos, tendo boa oportunidade aos 27, em chute de fora da área de Berghuis, mas a bola passou à esquerda, sem tanto perigo.

O Napoli respondeu aos 30, quando Insigne lançou Callejón, próximo à pequena área, mas o espanhol não conseguiu desviar. O ponta-esquerda ainda voltou a aparecer bem em jogada pela esquerda, quando driblou o marcador e bateu colocado, obrigando Jones a fazer boa defesa. Os donos da casa só não ampliaram logo na sequência, após erro de saída de bola dos adversários, porque o goleiro do Feyenoord interviu bem em finalização de Callejón, saindo aos pés do espanhol, já dentro da área.

A blitz continuou e, aos 45, Allan lançou Mertens. O belga dominou e só rolou para Hamsík, que soltou uma bomba de perna esquerda e viu a bola sair à esquerda de Jones. Ainda houve tempo para que, nos últimos segundos, Insigne recebesse passe em profundidade e tentasse emendar bela finalização de primeira. O camisa 24 acabou pegando mal e chutou para fora.

Feyenoord desperdiça pênalti, sofre gol logo na sequência, mas desconta no último lance

Não deu nem tempo de o Feyenoord tentar uma crescida de produção na segunda etapa. A defesa holandesa voltou a falhar e Mertens recebeu um presente na entrada da área, tocando colocado para ampliar, logo aos 5 minutos. Os visitantes até chegaram bem com Berghuis, que tentou bater mais uma vez de fora da área e, dessa vez, acertou o gol, mas finalizou em cima de Reina. Logo depois, El Ahmadi tentou da mesma maneira, mas o goleiro espanhol caiu bem para segurar, sem rebote.

O jogo seguia tranquilo para os italianos até os 22 minutos da segunda etapa, quando Berghuis, principal jogador do Feyenoord ofensivamente, caiu dentro da área e a arbitragem assinalou a penalidade máxima. Quem partiu para a bola foi Toornstra, mas o meio-campista acabou parando em brilhante defesa de Reina, que caiu no canto certo e evitou o gol adversário. No rebote, Koulibaly chegou antes de todo mundo e ajudou a afastar. Logo após desperdiçar a cobrança, Toornstra acabou substituído.

Para piorar as coisas para o Feyenoord, a equipe voltou a se complicar na saída de bola. Tapia errou o drible no campo de defesa e perdeu o controle para Mertens, que fez bom passe para Callejón. O camisa 7 bateu cruzado e marcou o terceiro do Napoli na partida. Aos 30, Berghuis, sempre ele, recebeu bom cruzamento dentro da área, bateu de primeira, viu a bola desviar em Vilhena e o gol só não saiu porque Reina, com uma pitada de sorte, conseguiu fazer excelente defesa. O primeiro gol dos holandeses na competição acabou saindo no último lance do jogo, quando Amrabat brigou com os defensores, saiu na cara de Reina e tocou, sem chances para o espanhol.