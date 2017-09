Para se recuperar de 'vareio' do Barça, Juventus encara 'freguês' Olympiacos em Turim

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada da Uefa Champions League 2017/18, a ser realizada no Allianz Stadium, em Turim, Itália.

Nesta quarta-feira (27), Juventus e Olympiacos entram em campo buscando seus primeiros pontos no Grupo D da Uefa Champions League 2017/18. Italianos e gregos, derrotados na primeira rodada, travarão duelo importante no Allianz Stadium, em Turim, a partir das 15h45.

Na estreia, a Juventus, atual vice-campeã da competição, teve atuação irreconhecível e foi batida por 3 a 0 pelo Barcelona, no Camp Nou. A situação do Olympiacos é ainda mais complicada, uma vez que perdeu jogando em seus domínio. Jogando no Estádio Karaiskákis, os gregos sucumbiram ante ao Sporting. Um novo revés, de qualquer uma das equipes, pode significar situação quase irreversível na chave.

As duas equipes terão novidades para o duelo desta quarta. Enquanto os donos da casa contam com o retorno de Sami Khedira, totalmente recuperado de lesão, os visitantes terão novo comandante à beira do gramado. Takis Lemonis substitui Besnik Hasi, demitido esta semana.

Juventus: "Vencer é fundamental"

Em entrevista coletiva concedida na noite de terça-feira (26), o treinador juventino Massimiliano Allegri deu algumas pistas da equipe titular para o duelo contra o Olympiacos.

"Ainda não decidi os quatro titulares do setor ofensivo. Na defesa, é simples. Ou Sturaro atua na lateral e Barzagli no miolo de zaga, o Barzagli joga na lateral e Benatia na zaga. Posso garantir também que Pjanic e Matuidi serão os volantes, uma vez que Marchisio ainda não retornou e Khedira só voltou a treinar ontem", afirmou o comandante.

Também presente na coletiva, o zagueiro Andrea Barzagli falou sobre a importância de conquistar os três pontos em casa nesta partida. Para o veterano, a partida desta quarta será fundamental.

"A Champions é o maior objetivo de um jogador. Ao longo dos anos, descobrimos como jogar esta competição e aprendemos com os nossos erros. Acredito que este jogo será fundamental para vencer o grupo, é muito importante que a gente triunfe. Depois disto, pensamos nas próximas partidas, mas, por agora, os três pontos são essenciais", afirmou.

Provável escalação: Buffon; Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín.

Olympiacos: "200% de entrega em campo"

Prova de fogo para o treinador Takis Lemonis. Recém-promovido ao cargo após a demissão de Besnik Hasi, o novo comandante só conseguiu realizar dois treinamentos com sua equipe e terá pela frente, logo de cara, a hexacampeã italiana. Em entrevista coletiva, Lemonis falou sobre os acontecimentos recentes.

"Juventus! Este foi meu primeiro pensamento. Tudo aconteceu tão depressa, não tive tempo de pensar em mais nada. Minha primeira sessão de treinamento foi na segunda, e já temos este enorme jogo pela frente. Assistimos alguns vídeos e nosso objetivo é voltar aos vestiários felizes com o que apresentamos. Devemos ser realistas, mas também não estamos aqui simplesmente para jogar um jogo", disse.

Para o arqueiro Silvio Proto, a partida em Turim será especial por inúmeras razões.

"É uma partida especial para mim, minha família é italiana, meu pai é da Sicília. Além disso, este é o meu retorno aos grandes jogos após quase abandonar o futebol. Sofri uma lesão muito grave e agora tenho a oportunidade de jogar em um maravilhoso clube como o Olympiacos, com fãs incríveis. Darei tudo de mim para vencermos, vamos nos entregar 200% em campo", afirmou.

Provável escalação: Proto; Elabdellaoui, Romao, Engels, Figueiras; Gillet, Odjidja-Ofoe; Carcela-González, Fortounis, Marin; Emenike

História do confronto e curiosidades

Historicamente, este duelo já aconteceu em outras 10 oportunidades, com seis vitórias juventinas e duas vitórias gregas, além de dois empates. Quatro das seis vitórias bianconeras aconteceram em partidas disputadas em Turim. O único triunfo grego contra a Vecchia Signora na Itália foi em 1999.

A maior goleada da história da Juventus na Uefa Champions League veio justamente contra o rival desta quarta-feira. Em dezembro de 2003, o clube de Turim aplicou 7 a 0 no Olympiacos, com show do atacante David Trezeguet.

O último encontro entre as equipes foi na temporada 2014/15, também em uma fase de grupos de Uefa Champions League. Na ocasião, uma vitória para cada lado: 1 a 0 para o Olympiacos na Grécia; 3 a 2 para a Juventus, na Itália.