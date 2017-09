Juventus x Olympiacos AO VIVO hoje na Uefa Champions League 2017/18

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017/18, A SER REALIZADA NO ALLIANZ STADIUM, EM TURIM, ITÁLIA.

Enquanto os gregos anunciam um novo comandante, os italianos estão com Massimilliano Allegri desde 2014. O treinador italiano vem ganhando todos os campeonatos italianos desde então. Na Champions League, Allegri conseguiu levar a Juventus a duas finais, em 2014/15 e na última temporada.

Será a primeira partida para Lemonis no comando do Olympiacos. O treinador assumiu o cargo de Besnik Hasi que foi demitido na última segunda-feira após a derrota para o Sporting e para o AEK Atenas.

Lemonis: "Quando vi que iriamos enfrentar a Juventus, foi tão rápido que não pensei em nada. Eu tive o meu primeiro treino com a equipe ontem. Então hoje será o meu segundo, só que contra uma equipe muito importante do futebol. A minha ficha como técnico vai começar a cair mesmo no próximo confronto pelo campeonato grego (risos)".

Potro: "Vamos ter uma partida difícil pela frente, contra uma das melhores equipes do mundo. Teremos que dar o nosso melhor. Para mim, será uma partida especial pois metade da minha família é italiana e a outra metade, belga. Meu pai nasceu na Sicília e eu deixei a Itália quando tinha 2 anos para morar na Bélgica. Estou feliz em estar de volta".

Do outro lado, o técnico Takis Lemonis e o goleiro Silvio Potro foram quem falara à imprensa.

Barzagli: "Depois do vice-campeonato na temporada passada, ganhamos mais experiência com a derrota. Estamos obcecados em conseguir o título nesta temporada. Vamos dar trabalho".

Allegri: "Não podemos subestimar o Olympiacos, eles já venceram a nossa equipe em 2014, além disso, todos os jogos na Champions League são difíceis".

Antes da partida, o técnico juventino, Massimilliano Allegri e o zagueiro Andrea Barzagli concederam entrevista coletiva.

Os gregos chegaram à Turim na última segunda-feira e já realizaram um treinamento para reconhecimento do gramado.

Já o Olympiacos vem de uma derrota no campeonato grego para a equipe do AEK Atenas, por 3 a 2.

Após a vitória no clássico, o treinamento foi mais descontraído com um coletivo em campo reduzido.

Os vice-campeões da Champions na última temporada vem embalado após uma vitória expressiva no clássico da cidade sobre o Torino, por 4 a 0.

A última vez que se esbarraram com o time de Turim foi na fase de grupos da Champions League de 2014/15, onde venceram a primeira partida por 1 a 0 e perderam a outra por 3 a 2.

O retrospecto para os gregos não é favorável. Nas 14 vezes que encarou equipes italianas em competições internacionais, venceu apenas duas vezes, empatou outras cinco e perdeu sete.

Enquanto a equipe do Olympiacos, somam duas vitórias nos últimos 10 jogos com apenas 9 gols marcados.

Nas últimas 10 partidas, a Juventus acumula 6 vitórias, 2 empates e duas derrotas. Além do aproveitamento em triunfos, o elenco da Vecchia Signora têm 21 gols neste retrospecto de 10 jogos.

Nesta segunda rodada do grupo D, ambas as equipes tentam recuperar a má impressão que foi deixada na estreia. Os italianos perderam para o Barcelona por 3 a 0, enquanto os gregos passaram perto da vitória, mas perderam por 3 a 2 para o Sporting.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Às 15h45, você confere lance a lance o que acontece entre Juventus x Olympiacos diretamente do Allianz Stadium, em Turim.