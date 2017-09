Allegri celebra atuação em vitória sobre Olympiacos: "Jogamos de forma inteligente"

Foto: Marco Bertorello/Getty Images

Em jogo truncado, a Juventus somou seus primeiros três pontos da Uefa Champions League 2017/18. A Vecchia Signora recebeu o Olympiacos e venceu por 2 a 0, com gols de Gonzalo Higuaín e Mario Mandzukic. A vitória foi garantida na etapa final de partida, após início apático da equipe da casa.

O triunfo garantiu três pontos e o segundo lugar do Grupo D, ultrapassando o Sporting, que perdeu por 1 a 0 para o Barcelona. O Olympiacos soma duas derrotas e é o lanterna do grupo.

Nome do jogo, Higuaín saiu do banco de reservas para abrir o placar e colocar a Juventus em situação confortável. O técnico Massimiliano Allegri comentou de sua decisão de colocar o argentino no banco de reservas e elogiou a atuação de seu comandado.

"Eu fiz uma escolha. Higuaín não estava totalmente pronto comparado aos outros, mas hoje ele teve a determinação certa e merece todo o crédito. Na última temporada, Higuaín cresceu de produção ao lado de seus companheiros, mas esta é uma nova temporada e todos querem bater a Juventus e os que estão aqui precisam se testar diariamente. Se eles não fazem isso, eles não jogam", disse.

Com dificuldades de se mostrar criativa nos minutos iniciais de partida, a Juventus tinha a posse de bola, mas sofria com o jogo defensivo dos visitantes. O comandante bianconero analisou o desempenho em campo de sua equipe

"A Juventus jogou de forma inteligente e com paciência. Nós corremos alguns riscos, o Olympiacos trocou recentemente de técnico e jogaram bem defensivamente. Eles fecharam os espaços e nós não rodamos a bola tão rapidamente, mas quando saímos da marcação, conseguimos entrar na defesa", avaliou.

De última hora, Pjanic sentiu desconforto no aquecimento e foi substituído por Rodrigo Bentancur. O jovem uruguaio fez sua segunda partida na Champions League como titular.

"Bentancur jogou bem, acima de tudo, participou bem da recomposição e teve boa recuperação de bola. Ele precisa melhorar sua habilidade em receber a bola e dar passes verticais, mas nós vamos trabalhar bastante nos treinos. O seu posicionamento para receber passes mais curtos também precisa melhorar", concluiu.

Na próxima rodada da competição, a Juventus recebe o Sporting, no Allianz Stadium. O confronto está marcado para o dia 18 de outubro. No mesmo dia, o Olympiacos enfrenta o Barcelona no outro duelo do Grupo D.

Pela Serie A, a Velha Senhora volta a campo no próximo domingo (1), contra a Atalanta, às 15h45, no Stadio Atleti Azzurri d'Italia.