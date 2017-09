Sem torcida, Lazio aproveita boa fase e soma segunda vitória na Europa League

Vivendo boa fase na Serie A, nesta quinta-feira (28) a Lazio recebeu o Zulte Waragem, no Estádio Olímpico, em Roma, o jogo foi válido pela segunda rodada do grupo K na Europa League. Os romanos entraram com um time misto para enfrentar o clube belga, entretanto, venceu sem maiores dificuldades os recém-campeões da Copa da Bélgica por 2 a 0. Com gols do atacante equatoriano Felipe Caicedo aos 18 minutos de jogo e do artilheiro Ciro Immobile aos 88 minutos para decretar o resultado final.

As equipes volta à campo somente no dia 19 de outubro, onde os italianos irão à França visitar o Nice. Enquanto isso, o Zulte Waregem recebe o Vitesse, na Bélgica.

A partida, apesar do placar, não foi tão animada assim. Os Biancocelesti não contaram com a presença de sua torcida no Olímpico, pois o clube foi punido por um episódio que ocorreu em março da temporada passada, em que a torcida da Lazio incitou cânticos de cunho racista no jogo contra o Sparta Praga no empate de 1 a 1 válido pelas oitavas de final da competição.

Placar magro e poucas chances

Com os portões fechados, os donos da casa não se intimidaram com o estádio vazio. De primeiro momento, partiram para cima dos belgas que tinha a proposta de apenas se defender e trabalhar no contra-ataque, ficando a maior parte do tempo com os 11 jogadores atrás da linha do meio-campo. Mesmo com a defesa fechada, os italianos não enfrentaram maior dificuldade para abrir o placar, aos 18 minutos, Marusic recebeu dentro da área, que cruzou para Caicedo se antecipar aos zagueiros e cabecear para dentro do gol, abrindo 1 a 0 para os donos da casa na primeira chance clara que o time criou.

Depois de abrir o placar, os italianos passaram a ter uma postura mais passiva em campo, dado que a ansiedade para marcar havia passado. Com o resultando ao seu favor, a Lazio passou a dar mais espaço ao Zulte, que tentou algumas jogadas ofensivas mas acabava pecando na troca de passes além de alguns jogadores demonstrarem pouca intimidade com a bola na hora do domínio. Pouco incomodados no final da primeira etapa, os italianos subiram a marcação e tentaram incomodar novamente a defesa belga, que quase cedeu ao gol e um chute de Luís Alberto que passou rente à trave do goleiro Leali.

Mesmo sendo nitidamente a equipe mais forte tecnicamente, a Lazio ainda enfrentava dificuldades na criação de jogadas, desenvolvendo poucas chances no primeiro tempo, os principais jogadores que faziam a bola chegar ao atacante Caicedo eram Luis Alberto e Di Gennaro pelo meio e Marusic muitas vezes pela ponta direita do campo. Contudo, a opção de escalar um time misto, não possibilitava um maior número de gols na primeira etapa dado que os atletas não conseguiam evoluir nas jogadas ofensivas.

Os adversários por sua vez, criaram apenas uma chance de perigo aos 43' minutos, em um chute que balançou as redes pelo lado de fora mas assustando o goleiro Strakosha. Mesmo com um placar magro, a Lazio tinha o controle do jogo, sabia o momento de tentar agredir e de ficar com a bola para não deixar os belgas tomarem gosto pela partida.

Carimbo do artilheiro

A segunda etapa começou com duas alterações por parte do Zulte, fato que fez o ritmo do jogo mudar. Olayinka entrou e começou a incomodar a defesa italiana com as suas características dribladoras e velocidade para cima da marcação. Sabendo da mudança de postura do adversário Simone Inzaghi promoveu a entrada de Milinkovic no lugar de Luís Alberto e Immobile no lugar de Di Gennaro para dar uma maior presença ofensiva para a Lazio.

(Foto: Getty Images Sport)

Alterações feitas, e ainda assim os belgas passavam a ser mais objetivos, entretanto, o jogo foi ficando morno com o passar dos minutos, praticamente levando a partida em ritmo de treino, velocidade que resultava nenhum chute a gol por parte das duas equipes com 20 minutos do segundo tempo.

A Lazio se encolhia quando o Zulten partia para cima, em busca de um contra-ataque que poderia definir o resultado da partida, os italianos viram Caicedo desperdiçar a chance mais clara dos Biancocelesti na segunda etapa com um cabeceio que passou perto da meta adversária.

Depois da marca dos 25 minutos, Caicedo por pouco não amplia em um bate-rebate dentro a área, mas o goleiro Leali estava lá para conferir. Depois do lance para os italianos, o Zulte respondeu na mesma moeda, dando o seu primeiro chute ao gol no para boa defesa se Strakosha que assistia a partida debaixo das traves. Entretanto, a Lazio cochilou na partida e viu o Zulte quase empatar com um cabeceio de Olayinka para defesa providencial do goleiro Biancocelesti que pouco atuou ao longo da partida.

Se encaminhando para os minutos finais de um morno 1 a 0, a Lazio aplicou um contra ataque mais objetivo do que ao longo do jogo e Murgia serviu artilheiro Ciro Immobile na ponta esquerda e bateu de chapa para marcar o seu segundo gol na Europa League e ampliar para assegurar a vitória por 2 a 0 contra o Zulte Waregem que pouco conseguiu reagir dado que a partida estava próxima do fim.