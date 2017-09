Com sufoco e gol nos acréscimos, Milan bate Rijeka e mantém 100% na Europa League

Com gol salvador de Patrick Cutrone nos acréscimos, o Milan bateu o Rijeka por 3 a 2, pela segunda rodada da Uefa Europa League 2017/18. Os outros gols da equipe milanista foram marcados por André Silva e Musacchio. Os visitantes foram às redes com Acosty e Elez.

A vitória em casa fez o Diavolo se isolar na liderança do grupo D, com seis pontos somados. Os croatas, por sua vez, permanecem zerados e agora estão na última posição na classificação.

Agora, o Milan volta as suas atenções para o duelo contra a Roma, pela Serie A. Esta partida será no próximo domingo (1), às 13h, no San Siro. O Rijeka visitará o Rudes, pela décima primeira rodada do campeonato croata.

Milan controla o jogo e abre o placar

(Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

O começo da partida foi bem surpreendente, com o Rijeka marcando forte e saindo para o jogo, sem muito medo do Milan. A coragem dos croatas quase foi premiada logo aos dois minutos, quando Heber recebeu passe dentro da área e finalizou, mas chutou fraco e sem muita direção.

Alguns minutos depois, nova chegada do time visitante, desta vez pela direita do seu ataque com um cruzamento, mas Locatelli conseguiu afastar para escanteio. A primeira chegada do Milan foi muito eficiente: Borini lançou André Silva em profundidade, o atacante português passou pelo defensor e chutou forte no canto para abrir o placar: 1 a 0.

Esse gol deu maior tranquilidade ao Diavolo, que passou a tocar mais a bola no meio de campo, sem muita ambição. Já o Rijeka não tinha a intenção de fazer uma retranca total e tentava ter o controle das ações para organizar jogadas ofensivas, mas esbarrava em sua falta de qualidade técnica.

Na reta final da primeira etapa, Bradaric deu belo passe por cima, Bonucci falhou e Heder teve a chance de cabecear livre na área, mas errou e a bola ficou com Donnarumma. O Milan chegou novamente em cobrança de falta de Çalhanoglu, mas Borini mandou por cima do gol.

Rijeka reage, mas Milan marca no fim

(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Na segunda etapa, o panorama seguiu o mesmo, mas o Milan começou um pouco mais incisivo no ataque com a entrada de Bonaventura, que deu mais intensidade nos passes. O time da casa logo criou uma chance com Cutrone, mas o italiano errou o domínio e a defesa afastou. O Rijeka também chegou com Kvrzic, mas o capitão do time croata chutou por cima, após a defesa rossonera afastar um cruzamento.

Minutos depois, Bonaventura cobrou escanteio, Bonucci desviou meio sem querer e Musacchio desviou para as redes: 2 a 0. A vantagem rossonera deu ainda mais tranquilidade para a equipe da casa, que mantinha a posse de bola e pouco atacava. O Rijeka se abateu um pouco com o segundo gol, mas ainda sim, tentava jogar o seu futebol, pecando muito nas finalizações.

Cutrone recebeu belo passe de Abate, dominou e já girou batendo pro gol, mas mandou por cima. Depois de alguns minutos, Zulta arriscou de fora da área e obrigou a Donnarumma a realizar grande defesa.

Já nos minutos finais, quando a partida parecia decidida, Bonucci errou passe na defesa e deixou Acosty livre. O atacante avançou, dividiu com Donnarumma e a bola acabou entrando devagar, diminuindo a desvantagem dos visitantes. A partir daí, a confiança dos croatas aumentou. Pressionando, os visitantes conseguiram uma penalidade, após Romagnoli se enrolar e derrubar Elez. Na cobrança, o próprio bateu com muita categoria e empatou a partida, para delírio dos torcedores croatas no San Siro.

Mas o jogo ainda reservaria nova reviravolta. Aos 48', Borini pegou a bola, deu lindo lançamento para Cutrone que de biquinho, tocou na saída do goleiro e decretou a suada vitória do Milan.