Pjanic tem lesão no quadríceps e deve desfalcar Juventus por duas semanas

(Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Substituição no departamento médico da Juventus. Pouco depois da boa notícia dos retornos de Sami Khedira e Claudio Marchisio aos treinamentos, 100% recuperados de lesão, a equipe de Turim perde um de seus maestros: Miralem Pjanic.

O bósnio sentiu desconforto durante o aquecimento para a partida ante ao Olympiacos, realizada na última quarta-feira (27). Na ocasião, Pjanic foi substituído antes da bola rolar pelo uruguaio Bentancur, um dos bons nomes juventinos durante a vitória por 2 a 0 contra os gregos.

Após exames iniciais, ficou constatada uma lesão muscular grau I ou II no quadríceps femoral direito. Exames mais aprofundados ainda serão realizados para um diagnóstico mais concreto. Caso seja confirmado este parecer primário, é esperado que o atleta fique longe dos gramados por cerca de duas semanas.

Em entrevista concedida ao canal Sky Sport Italia, o camisa 5 bianconero afirmou estar fora de combate para o duelo contra a Atalanta, mas mostrou grande expectativa de retornar a campo o quanto antes.

"Certamente perderei a partida contra a Atalanta, no próximo domingo, mas espero me recuperar rapidamente. Os médicos não me disseram nada muito concreto ainda, mas definitivamente estou fora de ação neste fim de semana", afirmou o meia.

Considerado peça fundamental no esquema de Massimiliano Allegri, Pjanic tem sido um dos destaques da Juventus nesta reta inicial de temporada. O bósnio brilhou na última partida da Vecchia Signora pela Serie A, anotando um gol e dando duas assistências na goleada ante ao Torino.