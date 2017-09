Líder do 'grupo da morte', Gasperini exalta performance da Atalanta na Uefa Europa League

Foto: Philippe Desmazes/Getty Images

Nesta quinta-feira (28), a Atalanta empatou com o Lyon por 1 a 1 na França e manteve a liderança do Grupo E da Uefa Europa League 2017/18. Nos minutos finais da etapa inicial de partida, os donos da casa abriram o placar com gol de Traorè. No segundo tempo, 'Papu' Gómez empatou em bela cobrança de falta.

Desafiando as probabilidades, a Atalanta fez mais um resultado positivo ao encarar um dos favoritos da chave. O técnico da equipe italiana, Gian Piero Gasperini, analisou a partida e o desempenho dos seus comandados.

"Foi um grande resultado para nós em um jogo muito difícil. Enfrentamos uma das equipes mais importantes na competição e conseguimos resistir bem aos ataques. Em alguns momentos encontramos dificuldades para recuperar a posse de bola, como estamos acostumados a fazer, mas sair daqui com um ponto é muito importante", disse o treinador ao Sky Sport Italia.

Nabil Fekir, meio-campista do Lyon, disse em entrevista coletiva pré-jogo que não conhecia 'Papu' Gómez. Após o gol de empate, o argentino apontou para seu nome na parte de trás de sua camisa, em clara provocação ao francês. Gasperini comentou sobre a polêmica e elogiou o camisa 10 de sua equipe.

"Eu acho que eles conhecem Papu Gómez agora. Ele foi extraordinário hoje à noite e estou feliz por ele. Em uma noite tão difícil como esta, alcançamos um grande objetivo", ressaltou.

No chamado 'grupo da morte', a Atalanta é líder, com quatro pontos somados, e vem desbancando os favoritos Everton e Lyon. O técnico destacou a importância de conquistar resultados positivos contra essas equipes e ressaltou o equilíbrio do grupo.

"Nós enfrentamos dois favoritos dos grupos e fizemos resultados positivos. É um grupo equilibrado, o Apollon também está invicto e então veremos o que acontece. Sei que não será fácil contra os cipriotas, mas precisamos ganhar para manter a boa forma", concluiu.

O próximo compromisso pela Uefa Europa League será contra o Apollon Limassol, atual segundo colocado da chave, no dia 19 de outubro, no Stadiu Città del Tricolore. Pela Serie A, a Atalanta enfrenta a Juventus no próximo domingo (1), às 15h45, no Atleti Azzurri D'Italia.