Mesmo 'no sufoco', Montella valoriza vitória do Milan: "Experiência valiosa"

De uma maneira mais complicada do que se esperava, o Milan manteve os 100% de aproveitamento na Uefa Europa League. Pela segunda rodada do Grupo D, os italianos venceram o Rijeka da Croácia por 3 a 2 no San Siro. André Silva, Musacchio e Cutrone marcaram para os donos da casa.

Vale ressaltar que o Diavolo esteve vencendo o duelo por 2 a 0, mas cedeu o empate para os croatas nos últimos 10 minutos de jogo. Mas, por sorte, viu Cutrone marcar o terceiro tento já nos acréscimos. Para Vincenzo Montella, o resultado serviu como uma lição para sua equipe: "Devemos evoluir nossa mentalidade em relação a como lidamos com as partidas. Esta foi uma experiência de aprendizado valiosa, e traremos isso para dentro do clube. Aprendemos que devemos ter um jogo sob controle até o último minuto", disse o técnico à Sky Sport Italia.

"Mas quero exaltar também o espírito da equipe, mesmo energia nos minutos finais, conquistaram a vitória. Foi um grande resultado. Independente de como a partida se encaminhou, foi um grande passo para a frente", ressaltou.

Desde a fase de play-offs, o Milan venceu todas as suas seis partidas na UEL

Criticado pelos tropeços recentes na Serie A, Montella foi o alvo dos jogadores milanistas após o gol da vitória. Todo o elenco correu para abraçar o comandante, demonstrando que o plantel está unido e 'fechado' com o treinador: "Foi uma alegria indescritível ver a equipe jogar com esta energia e determinação nos minutos finais. Temos que melhorar nossas ações defensivas. O adversário fez uma partida consistente no ataque, e nós deveríamos ter criado mais chances, especialmente no primeiro tempo. Há elementos negativos e positivos quando uma partida chega ao fim, mas queremos que nosso crescimento dure até o apito final, e isso infelizmente não está acontecendo. Mas estou aqui para trabalhar e melhorar a equipe", disse o técnico.

"Saímos de campo com muito mais experiência e espírito, o que não aconteceria se tivéssemos ganho de maneira confortável. Aprendemos algumas lições valiosas, e tem o mais importante: nós vencemos!", concluiu Montella.

Visando a parte de cima da tabela, o Milan volta a campo no próximo domingo (1º), quando encara a Roma, novamente no San Siro. Pela Uefa Europa League, o compromisso da terceira rodada acontece no dia 19 de outubro, onde o Diavolo recebe em Milão o AEK, da Grécia.