Justiça italiana revela envolvimento de máfia com repasse de ingressos da Juventus

Google Plus

Torcedores na partida contra o Olympiacos, pela Champions League (Foto: Miguel Medina/Getty Images)

Após a suspensão de Andrea Agnelli por envolvimento ilícito com torcedores, o Tribunal Federal Italiano divulgou a sentença do julgamento do caso 'Alto Piemonte'. O texto releva que a máfia calabresa 'Ndrangheta controlava setores da torcida da Juventus.

Em junho, a justiça italiana condenou Rocco Dominello, líder de uma das organizadas da Velha Senhora, a 7 anos e 9 meses de prisão por permitir que a 'NDrangheta controlasse os torcedores do clube. A máfia geria a compra de ingressos para as partidas da Juventus e revendia por um alto valor.

"A 'Ndrangheta se estabeleceu no meio dos torcedores organizados, exercendo controle total sobre esses grupos que apoiam a Juventus. O clube tentava controlar a pressão dos grupos capazes de exercer intimidação considerável à Juventus", comentou o juiz Giacomo Marson ao jornal Gazzetta dello Sport.

O possível envolvimento da máfia calabresa com os chamados 'ultras' da Vecchia Signora já dura meses. Na última segunda-feira (25), o presidente do clube, Andrea Agnelli, recebeu a sentença de um ano de banimento de "atividades relevantes da diretoria do clube" e €20 mil de multa. A Juventus também foi multada em €300 mil. Franco Coppi, advogado de Agnelli, deve recorrer a decisão.