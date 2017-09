Itália é convocada para últimas rodadas das Eliminatórias à Copa; Jorginho não é lembrado

Google Plus

Jorginho segue preterido por Ventura (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Em grande fase no Napoli, líder da Serie A, o meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho mais uma vez não foi lembrado pelo técnico da Itália, Giampiero Ventura. Neste sábado (30), o comandante convocou 25 jogadores para representar a Seleção Italiana nas últimas duas rodadas das Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2018.

No dia 6 de outubro, a Azzurra receberá a seleção da Macedônia, em Turim. Três dias depois, os italianos enfrentarão a Albânia, fora de casa. Ambos os jogos estão marcados para começar às 15h45.

Assim como na última lista de convocados, Ventura optou por manter Jorginho, um dos pilares da trinca de meio-campistas do Napoli, longe da Seleção Italiana. Outro que especulado para ser chamado pelo treinador era o atacante Simone Zaza, que vive boa fase no Valencia – quatro gols nos últimos dois jogos. Mas, assim como Jorginho, não foi lembrado.

+ Passar a bola rápido e atacar o espaço: Jorginho explica sucesso do Napoli de Sarri

O ítalo-brasileiro da Internazionale, Éder Martins, é figurinha carimbada nas convocações do técnico. Por outro lado, Thiago Motta, ítalo-brasileiro do Paris Saint-Germain, segue longe da Nazionale.

Por outro lado, há surpresas na lista de Ventura. Um dos destaques do Bologna neste início de temporada, o atacante Simone Verdi recebe sua segunda convocação para a Azzurra.

Como Andrea Conti, do Milan, segue lesionado, o lateral-direito Davide Zappacosta foi lembrado mais uma vez. O atleta do Chelsea havia sido chamado de última hora, na última convocação, para substituir Leonardo Spinazzola, da Atalanta, contundido. Spinazzola, inclusive, se recuperou da lesão e também foi chamado por Ventura.

No Grupo G, a Itália ocupa a segunda colocação, com 19 pontos, três atrás da líder Espanha. Caso as seleções não troquem de posição nos últimos dois jogos das Eliminatórias Europeias, a Nazionale precisará passar pela repescagem para disputar a Copa da Rússia.

Confira a lista de convocados da Itália:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa).

Laterais: Danilo D'Ambrosio (Internazionale), Matteo Darmian (Manchester United), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea).

Zagueiros: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Daniele Rugani (Juventus).

Volantes: Daniele De Rossi (Roma), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Meias: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bolonha).

Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Éder Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).