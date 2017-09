Jogo Milan x Roma ao vivo online pela Serie A 2017/18

O árbitro da partida será Luca Banti.

Esse será o 10º confronto entre Montella x Di Francesco, com pequena vantagem para o treinador rossonero que venceu cinco vezes, contra dois do adversário, além de dois empates. Na última vez, o Milan bateu o Sassuolo por 1 a 0 com gol de Carlos Bacca, batendo pênalti polêmico.

O jogo será disputado no lendário estádio San Siro que tem capacidade para 80.018 pessoas e foi construído em 1926. O público desse jogo promete ser muito bom, cerca de 65 mil pessoas.

Pensando nisso, Florenzi pode ser adiantado alguns metros no campo e atuar pela direita do ataque. No meio de campo, De Rossi e Strootman, que receberam descanso durante a semana, voltam ao time e serão titulares.

Já a Roma perdeu duas peças importantes no ataque, já que Defrel e Perotti vão se recuperar de lesão e ficarão fora.

Por isso, Borini, que fez ótima partida na Europa League, é um dos candidatos para atuar pela direita. No ataque, Suso e André Silva brigam por uma vaga para atuar ao lado de Kalinic, confirmado.

Vincenzo Montella tem alguns problemas para escalar sua equipe, já que Calabria e Abate, substitutos naturais de Conti, não estão 100% fisicamente para a partida.

FIQUE DE OLHO: Edin Dzeko, atacante da Roma: Artilheiro da última Serie A com 30 gols, o bósnio começou a temporada um pouco abaixo da média, mas já recuperou sua melhor forma e vem decidindo jogos atrás de jogos. Na última vez que enfrentou o Milan fez dois gols e o grandalhão pode aproveitar a má fase da defesa adversária para decidir mais um importante duelo.

FIQUE DE OLHO: Leonardo Bonucci, zagueiro do Milan: Contratado a peso de ouro para liderar o sistema defensivo do time, Bonucci até agora não mostrou o futebol que lhe fez ser um dos mais respeitados zagueiros do mundo e tem falhado algumas vezes. Mas se o zagueirão voltar a atuar próximo ao seu nível ideal, com certeza será um valor a mais para o Milan segurar o poderoso ataque da Roma e vencer esse importante duelo.

O treinador da Roma retribui o afeto recebido e também elogiou o adversário, mas salientou que sua equipe vai em busca de um bom resultado para permanecer próximo dos primeiros colocados: "Montella é um verdadeiro irmão pra mim, nos conhecemos no Empoli e mantivemos a amizade até hoje. No futebol tenho vários amigos e Vincenzo [Montella] é um deles. Amanhã é uma partida importante para ficar próximos aos primeiros colocados e espero que a equipe reaja bem a mudança tática que fizemos.", comentou Eusebio Di Francesco.

Na coletiva de imprensa, Vincenzo Montella saudou o treinador adversário, seu colega de clube quando ambos atuavam pela Roma e salientou que o gol nos minutos finais da partida diante do Rijeka, pode ter sido muito importante para a moral do time que precisa dar uma engrenada na temporada: "Aproveito a ocasião para saudar o meu amigo Di Francesco e lhe desejar toda a sorte, mas depois de amanhã (risos). Sinto uma mudança no ar, a equipe parece ter se soltado e com vontade de afastar a ansiedade. O terceiro gol contra o Rijeka pela vontade e sacrifício demonstrado, somos um time orgulhoso e corajoso, o que faltou em alguns jogos.", salientou o treinador do Diavolo.

Da última vez que se enfrentaram, a Roma visitou o Milan e não tomou conhecimento vencendo por 4 a 1. Dzeko (2), El Shaarawy e De Rossi marcaram para os giallorossi. Pasalic descontou para o Diavolo.

Apesar do passado recente, o Milan tem vantagem no histórico desse confronto com 72 vitórias contra 43 da Roma. Em 49 oportunidades, as equipes empataram, num total de 164 jogos.

Também vem de triunfo em solo europeu, 2 a 1 fora de casa contra o Qarabag. Leia mais aqui.

Já a Roma está uma posição à frente dos rivais, com a mesma pontuação e melhor saldo de gols.

Em seu último compromisso, venceu no sufoco o Rijeka pela Europa League. Saiba mais aqui.

O Milan ocupa a sexta colocação na tabela com 12 pontos.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora entre Milan x Roma, pela 7ª rodada da Serie A, partida marcada para às 13h (de Brasília), no San Siro.

