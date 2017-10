Com Montella sob pressão, Milan tenta parar embalo da Roma no San Siro

Colados na tabela de classificação, Milan e Roma se enfrentam neste domingo (1º), às 13h, no San Siro, em Milão, valendo pela sétima rodada da Serie A. Enquanto o treinador Vincenzo Montella começa a sofrer pressão no comando milanista, Eusebio Di Francesco vai consolidando um bom trabalho no time romano, que vem de quatro vitórias nos últimos quatro jogos do campeonato.

Ambos os times venceram seus respectivos duelos pelas competições continentais no meio de semana. Quinta-feira (28), o Milan bateu o Rijeka, da Croácia, em Milão, pela Uefa Europa League. Um dia antes, a Roma venceu o Qarabag, no Azerbaijão, em confronto válido pela Uefa Champions League.

Milan e Roma têm 12 pontos e ocupam a sexta e quinta posições, respectivamente, mas os romanistas levam vantagem no saldo de gols – são oito contra dois dos rossoneri. Na última rodada, o time de Milão jogou mal e perdeu para a Sampdoria, em Gênova, ao passo que a equipe da capital bateu a Udinese, no Olímpico.

Ancelotti no mercado põe pressão sob Montella

Montella pede atenção com o 'super ataque' da Roma (Foto: Divulgação/AC Milan)

A demissão de Carlo Ancelotti do Bayern de Munique respingou no Milan. Bicampeão da Champions League pelo Diavolo, o treinador é visto com muito carinho pelos torcedores, que pediram seu retorno ao San Siro para o lugar do contestado Montella.

Mesmo com a reformulação realizada no último mercado de transferências, o time rossonero faz um bom início de temporada – conseguiu dez vitórias em 12 jogos. A nível de desempenho, porém, a equipe tem deixado a desejar, sobretudo nas duas derrotas até o momento – Lazio (4 a 1) e Sampdoria (2 a 0) –, e o comandante começa a ser pressionado.

Especulações à parte, Montella não deve fazer muitas modificações no time que enfrenta a Roma. O treinador continuará com o esquema tático 3-5-2.

Em relação à equipe que derrotou o Rijeka, no meio de semana, Locatelli volta ao banco para que Biglia assuma a posição de 'regista' no meio-campo. Na ala esquerda, Borini cede seu lugar a Ricardo Rodríguez. À frente, no ataque, continua o revesamento: Cutrone fica no banco para a entrada de André Silva, que deve ter como dupla o croata Kalinic.

O lateral-direito Calabria e o meio-campista Montolivo voltam a ser convocados após se recuperarem de contusão. Çalhanoglu era dúvida para o embate deste sábado, em função de uma pancada nas costas sofrida no jogo de quinta-feira contra o Rijeka, mas já está melhor e foi relacionado. Gustavo Gómez (opção de Montella), Andrea Conti e Luca Antonelli (lesionados) não foram convocados.

Em entrevista coletiva neste sábado (30), em Milanello, Montella projetou a partida contra a Roma. "Eles perderam apenas um jogo e tem um super ataque. Estamos confiantes de que vamos jogar um grande partida. Na temporada passada, a Roma terminou com mais de 20 pontos à nossa frente, por isso esperamos uma grande partida, pensando em nossos torcedores. Tenho certeza que faremos um grande jogo", disse.

Time do Milan que deve entrar em campo contra a Roma (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate (Borini), Kessié, Biglia, Bonaventura, Ricardo Rodríguez; André Silva (Suso), Kalinic.

Mudanças no meio-campo

Di Francesco espera voltar de Milão com três pontos na bagagem (Foto: Divulgação/AS Roma)

Assim como Montella, Di Francesco não deve realizar muitas mudanças no time titular da Roma que venceu o Qarabag, do Azerbaijão, pela Champions League. A tendência é que as principais alterações aconteçam do meio para frente.

A equipe romana continuará jogando no sistema tático 4-3-3. Na trinca de meio-campistas, Pellegrini e Gonalons dão lugar a Strootman e De Rossi, com Nainggolan completando o trio.

A ponta direita do ataque deve ter a presença de Florenzi, que vem ganhando mais tempo de jogo. Ele passou boa parte da última temporada no departamento médico. Na partida da Champions, Defrel foi escalado como titular daquele setor.

Para o duelo contra o Milan, Di Francesco não poderá contar com Perotti e Defrel. Ambos sofreram problemas musculares durante a viagem ao Azerbaijão para enfrentar o Qarabag, pela Champions. Rick Karsdorp, Emerson Palmieri e Patrik Schick são ausências de longo prazo e também estão fora.

Mesmo gripado, Pellegrini viajou para Milão e fica à disposição no banco de reservas. O zagueiro Hecto Moreno, que foi ausência no confronto do meio de semana por causa de lesão, voltou a ser relacionado.

Em coletiva, Di Francesco afirmou que a Roma tem totais condições de vencer o Milan em Milão e ressaltou a importância de se manter próximo à liderança.

"Os resultados determinam como as pessoas pensam, mas devemos continuar trabalhando para ficar perto do topo independentemente. Temos que jogar com a mentalidade certa: não com arrogância, mas com a crença de que podemos ir lá e tirar três pontos de uma ótima equipe. É certo que devemos mirar três pontos em Milão", observou.

Provável time da Roma que enfrenta o Milan (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy.