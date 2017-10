Mertens brilha, Hamsík fica a um gol de igualar recorde de Maradona, e Napoli bate apático Cagliari

No primeiro jogo deste domingo (1º) válido pela sétima rodada da Serie A, o Napoli venceu o Cagliari, por 3 a 0, em Nápoles. Mertens foi o grande destaque do jogo, com um gol e uma assistência para o tento de Hamsík. O meio-campista, inclusive, está a um gol de igualar o ídolo napolitano Diego Maradona como maior artilheiro da história do clube. São 114 tentos do eslovaco contra 115 do argentino.

O Napoli dominou o jogo no estádio San Paolo do início ao fim. Com seu futebol envolvente, a equipe de Maurizio Sarri abriu o placar aos quatro minutos. Hamsík tabelou com Mertens, o belga deu uma linda enfiada de bola ao camisa 17, que bateu de canhota e estufou as redes.

Nos últimos minutos do primeiro tempo, Mertens foi derrubado dentro da área por Romagna. Pênalti. O próprio atacante cobrou a penalidade, deslocou o goleiro Cragno e fez 2 a 0 a favor do Napoli. O Cagliari pouco assustou na etapa inicial.

Mertens deu o passe para o gol de Hamsík (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

A tônica do jogo seguiu a mesma no segundo tempo. Os donos da casa dominaram e só não golearam porque diminuíram o ritmo após marcar o terceiro. Dois minutos depois do reinício de partida, Jorginho cobrou falta à área, Koulibaly ficou com a bola e arrematou de direita. Já o time da Sardenha teve uma atuação apática e terminou o jogo sem sequer dar um chute a gol.

Com o resultado, o Napoli vai a 21 pontos e se mantém na liderança da Serie A. A Juventus, que tem 18 e encerra a sétima rodada diante da Atalanta, pode igualar os napolitanos. Já o Cagliari continua em 14º lugar, com seis pontos, mas pode cair até duas posições no decorrer deste domingo, terminando a rodada próximo à zona de descenso.

Devido à parada para a Data Fifa, período para a realização de jogos entre seleções, os campeonatos europeus fazem uma pausa de duas semanas. Sendo assim, Napoli e Cagliari voltarão a campo à metade do mês de outubro. No dia 14, às 15h45, os partenopei irão até a capital da Itália para duelar com a Roma. Um dia depois, às 11h, os rossoblù tentará se recuperar diante do Genoa, na Sardenha.