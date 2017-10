Spalletti elogia sua equipe após vitória suada contra Benevento: "A Inter mereceu vencer"

Google Plus

(Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty images)

A atuação da Internazionale contra o Benevento, na manhã deste domingo (1º), não convenceu. Apesar da vitória por 2 a 1, a equipe de Milão recebeu inúmeras críticas, por conta da apatia e falta de criatividade durante a segunda etapa. O lanterna da competição, inclusive, chegou perto de conquistar um empate histórico no Estádio Ciro Vigorito.

Em entrevista pós-jogo, o comandante interista, Luciano Spalletti, saiu em defesa de seus comandados. Para o treinador, a vitória de sua equipe foi merecida.

"Estou muito feliz com o nosso desempenho. Hoje enfrentamos uma equipe que queria mostrar para seu treinador que podem ser melhores. Nossos jogadores precisam estar orgulhosos, pois ninguém nos deu nada de presente. Nós merecemos vencer. Às vezes as pessoas analisam as coisas excessivamente, de uma forma ou de outra", afirmou Spalletti.

Apesar de valorizar o esforço de sua equipe, Spalletti não deixou de frisar que é necessário evoluir para seguir competindo, ponto a ponto, com Juventus e Napoli.

"Acredito que estamos fazendo tudo com grande esforço, mesmo quando não conseguimos manter a qualidade. Mudar completamente a mentalidade de um time não é fácil. Mas é evidente que precisamos melhorar, sem nenhuma dúvida", pontuou.

Perguntado sobre a partida do dia 15 de outubro, quando a Internazionale enfrentará seu arquirrival, Milan, o comandante nerazzurri foi breve: "A Inter está preparada para qualquer partida, independente de qualquer rivalidade. Na Serie A, ninguém dá nada de graça", concluiu.