Milan pressiona, mas toma dois gols em cinco minutos e perde para Roma

Com dois gols no segundo tempo, a Roma bateu o Milan, neste domingo (1º), em Milão, e colocou ainda mais pressão sobre o técnico milanista, Vincenzo Montella. A equipe da casa flertou com o gol durante boa parte do jogo, mas Edin Dzeko e Alessandro Florenzi fizeram 2 a 0 num intervalo de cinco minutos e mataram o duelo. Hakan Çalhanoglu ainda foi expulso e deixou os rossoneri com um a menos nos últimos dez minutos do segundo tempo. A partida valeu pela sétima rodada da Serie A.

A Roma venceu sua quinta partida seguida no campeonato. A equipe romana chega a 15 pontos e sobe à quinta colocação. Vale lembrar que os giallorossi têm uma partida a menos. Já o Milan se distancia ainda mais das primeiras colocações. O Diavolo, com 12 pontos, figura na sétima colocação.

Devido à parada para a Data Fifa, período para a realização de jogos entre seleções, os campeonatos europeus fazem uma pausa de duas semanas. Na próxima rodada, o Milan disputará o Derby della Madonnina contra a Internazionale, dia 15 de outubro, às 16h45, no San Siro. Um dia antes, às 15h45, outro grande clássico do futebol italiano: Roma e Napoli protagonizarão o Derby del Sole, no Olímpico.

Primeiro tempo equilibrado no San Siro

As equipes se estudaram durante os 15 minutos iniciais. Nenhuma chance de gol foi criada. Porém, um vacilo de Donnarumma ao afastar a bola mal, quase resultou em um gol de Strootman, que tentou marcar do meio da rua.

Os dois times exerciam a marcação sob pressão no ataque, visando impedir a progressão de jogo do rival a partir da saída de bola. Aos 30 minutos, o técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, perdeu um homem importante para a construção de jogo da equipe: Strootman sentiu uma lesão e foi substituído por Pellegrini.

A partida se manteve equilibrada durante todo o primeiro tempo. Antes do intervalo, Pellegrini fez jogada individual, invadiu a área e finalizou de canhota, fraco, para a defesa tranquila de Donnarumma. O time do Milan, por sua vez, chutou três vezes na etapa inicial, mas nem um deles acertou a meta de Alisson.

Roma marca dois e vence em Milão

No retorno para o segundo tempo, o Milan avançou suas linhas e passou a rondar com frequência a área da Roma. Porém, devido à estrutura organizacional do time romano sem a posse da bola, os rossoneri tinham dificuldade para encontrar espaços e chegar ao gol de Alisson.

Mesmo que não conseguissem chutar a bola, o Milan era o dono do jogo no segundo tempo. Mas, aos 60 minutos, a defesa milanista dormiu no lance e Florenzi sair cara a cara com Donnarumma, aproveitando ótimo passe de Pellegrini. O jovem goleiro, contudo, se agigantou na frente do camisa 24, operando a defesa.

A resposta do Milan foi quase que imediata. Bonucci, dentro da área, soltou um petardo, que parou nas mãos de Alisson. O lance animou os atletas do Milan, que sufocaram a Roma ainda mais. Aos 68 minutos, Kalinic girou em cima de Manolas, levou para a perna canhota e arrematou, porém Alisson estava bem colocado e realizou a defesa.

O que os milanistas não esperavam era um chute de fora da área fosse suficiente para brecar a empolgação do time. Dzeko recebeu de Pellegrini, fez a proteção, finalizou, a bola desviou em Romagnoli e matou Donnarumma. Um banho de água fria na equipe de Montella.

Arriscando da intermediária, André Silva tentou empatar o jogo logo depois do 1 a 0. Mas nada disso aconteceu, e a Roma fez o segundo. Nainggolan avançou pela esquerda, chutou de canhota, Donnarumma defendeu e deu rebote; Florenzi, livre, estufou as redes.

Para completar a tragédia, Çalhanoglu cometeu falta Nainggolan e recebeu o segundo cartão amarelo. Com um a mais em campo, a Roma cadenciou o restante da partida, levou três pontos para a capital da Itália e colocou mais pressão em Vincenzo Montella, técnico do Milan.