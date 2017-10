Por lesão, Seleção Italiana sofre três baixas de última hora; Ventura convoca substitutos

Homem-gol de Ventura na Azzurra, Belotti ficará cerca de quatro semanas longe dos gramados (Foto: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images)

Dia de baixas para a Seleção Italiana. Após a divulgação da lista de convocados no último sábado (30), o treinador Giampiero Ventura foi forçado, nessa segunda-feira (2), a realizar mudanças de última hora em seu grupo.

Lesionados, três jogadores importantes da Azzurra foram cortados e não estarão com a equipe nos duelos contra Macedônia e Albânia, pelas Eliminatórias Europeias: Marco Verratti, volante do Paris Saint-Germain,Lorenzo Pellegrini, meia da Roma, e Andrea Belotti, atacante do Torino.

Após exames mais detalhados, ficou constatada lesão moderada no ligamento do joelho direito de Belotti. O centroavante desfalcará o Toro por, no mínimo, quatro semanas. Pellegrini, por sua vez, sofreu lesão muscular, mas não se sabe ao certo quanto tempo levará para retornar aos gramados.

Substituindo os desfalques, Ventura convocou três novos nomes, todos em atividade na Serie A: o meia Bryan Cristante, da Atalanta, Nicolò Barella, jovem meia do Cagliari, e Roberto Inglese, atacante do Chievo Verona.

Com 22 anos, Bryan Cristante é um dos destaques da equipe bergamasca, comandada por Gian Piero Gasperini. No último domingo (1), o meia anotou um dos gols do empate da equipe nerazzurri ante à poderosa Juventus. Em entrevista, Cristante celebrou sua primeira convocação para a Azzurra.

"Estou muito feliz com a minha primeira convocação para a Seleção principal. Estou saboreando cada minuto. Chego com grande fome e pernas frescas, agora cabe a mim desempenhar bom papel. Tenho que, acima de tudo, agradecer Gian Piero Gasperini, esta convocação também é graças a ele", afirmou o atleta.

O veterano De Rossi, com inflamação no menisco, ainda não foi cortado e deve seguir com o grupo. Todavia, sua participação na partida da próxima sexta-feira (5), diante da Macedônia, em Turim, é questionável. Por precaução, o meia Roberto Gagliardini, da Internazionale, foi chamado para se juntar ao grupo.

Ausências sentidas?

Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images

Vivendo grande fase com a camisa do Napoli, o ítalo-brasileiro Jorginho segue sem oportunidade para defender a Nazionale. Considerado um dos pilares da equipe napolitana em 2017/18, o nome do meio-campista era especulado como grande possibilidade, antes da convocação do último dia 30.

Outro italiano em grande fase no futebol europeu é Simone Zaza. Artilheiro do Valencia, o irreverente centroavante segue fora das convocações recentes da Azzurra. Em entrevista ao site calciomercato.web, o pai do jogador, Antonio Zaza, revelou que o atleta está 'chateado' com a ausência.

"Ele [Simone] está vivendo um momento mágico. Respeitamos as decisões do treinador, que fez suas escolhas com base nas ideias de jogo que tem, mas é evidente que Simone está chateado. As coisas estão indo muito bem para ele no Valencia e Ventura poderia ter levado isto em consideração", afirmou Antonio.