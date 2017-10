Aos 35 anos, Alberto Gilardino assina com a Spezia, da segunda divisão italiana

Foto: Divulgação/ACS Spezia

Campeão do mundo com a Itália em 2006, o veterano Alberto Gilardino, de 35 anos, foi anunciado nesta terça-feira (3) como novo reforço da Spezia, time que disputa a segunda divisão do campeonato italiano.

Embora o clube não tenha revelado o tempo de contrato, a imprensa local reporta que o atacante assinou vínculo por duas temporadas. Em comunicado no site oficial, a Spezia informou que Gilardino usará a camisa 10.

O atacante começou sua carreira profissional em 1999, defendendo as cores do Piacenza. Depois, passou por dez equipes, com destaque para o Milan, onde conquistou uma Uefa Champions League, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes da Fifa.

Na última temporada, Gilardino atuou por dois clubes: começou no Empoli e, em janeiro deste ano, assinou com o Pescara. Para manter a forma física, o jogador estava treinando com o grupo do Montreal Impact, time canadense que disputa a MLS (Major League Soccer).

Gilardino esteve no plantel da Seleção Italiana que venceu a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.