Hamsík enaltece futebol do Napoli: "Melhor equipe que já joguei"

Eslovaco está há dez nos no clube, mas trabalha com o técnico Sarri desde 2014 (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Quem acompanha a Serie A há algum tempo vê a hegemonia da Juventus ameaçada por times que vêm evoluindo com o passar das temporadas, inovando na forma de jogar. E um dos candidatos a acabar com a supremacia do clube de Turim é o Napoli, de Marek Hamsík, que, em entrevista coletiva nesta terça-feira (3), após treino da seleção da Eslovênia, exaltou o bom momento da equipe.

O esloveno é peça-chave no meio-campo do time napolitano, líder da Serie A com 100% de aproveitamento, além do fulminante ataque e da sólida defesa: 25 gols marcados e apenas 5 sofridos. Com uma campanha invicta até então, o capitão Hamsík não poupou elogios à equipe de Nápoles, onde está há dez anos.

"Se é a melhor equipe do Napoli que já joguei? Definitivamente, sim. Algumas vezes fui substituído para ser preservado ou simplesmente porque Sarri não me via em um bom dia, mas agora estamos indo muito bem", declarou Hamsík

Com 114 gols pela equipe napolitana, Hamsík está a um gol de se igualar a Diego Maradona, como maior artilheiro da história da agremiação. O camisa 17 comentou a sensação de estar próximo de superar o recorde de um dos melhores jogadores do século XX.

"Eu tenho toda a temporada pela frente, e acho que isso não será um problema. Sarri nos deu uma identidade, nos estamos trabalhando por três anos e eu acho que chegou a nossa hora de vencer, então, eu não penso nos números", concluiu.

De ídolo para ídolo

A fase boa vivida pelo Napoli não escapou de um dos ídolos do futebol italiano, Fábio Cannavaro, que hoje é técnico do Tianjin Quanjian. O capitão do tetracampeonato italiano, em 2006, falou sobre a marca do capitão Hamsík e sua lealdade ao clube, depois de dez anos vestindo a camisa azul de Nápoles.

(Foto: Zhong Zhi/Getty Images Sport)

"Marek é um exímio profissional. Ele é um defensor diferente, porque consegue marcar mais gols do que um atacante. Ele merece quebrar o recorde de Maradona por todo o profissionalismo e dedicação ao trabalho que vem demonstrando durante todos esses anos na equipe", finalizou o técnico italiano.