De manto novo! Buffon usará novo uniforme da Itália em jogo das Eliminatórias à Copa de 2018

Gianluigi Buffon completa 20 anos de Seleção Italiana ainda neste mês (Foto: Divulgação/FIGC)

A FIGC (Federação Italiana de Futebol, em tradução livre) divulgou nessa quinta-feira (5) o novo uniforme da Seleção Italiana. O duelo contra a Macedônia, em Turim, nesta sexta-feira (6), pela nona rodada das Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2018, marcará a estreia da nova camisa italiana.

A camisa já traz o novo escudo da Itália e será usada na Copa do Mundo de 2018, caso o país se classifique. No momento, os azzurri estão na segunda colocação do Grupo G, atrás da Espanha, e deverão lutar por uma vaga na repescagem.

Ainda neste mês, o goleiro Gianluigi Buffon completará 20 anos defendendo a Seleção Italiana. Para celebrar as duas décadas defendendo as cores da Azzurra, o arqueiro da Juventus entrará em campo vestindo o uniforme azul pela primeira vez na história. Em comunicado oficial, a FIGC contou sobre a homenagem feita ao goleiro.

"A equipe renunciará à oportunidade de vestir a nova camisa, cedendo essa honra a seu capitão, que pela primeira vez na carreira usará o famoso uniforme azul", pontuava.

Pensando na vaga no Mundial da Rússia, a Itália encara a Macedônia, nesta sexta-feira (6), às 15h45, em Turim. Caso a classificação dos italianos se confirme, Buffon pode se tornar o primeiro jogador da história a disputar seis Copas do Mundo.