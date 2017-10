Itália visa vitória sobre Macedônia para carimbar passaporte à Copa da Rússia

INCIDENCIAS: Partida válida pela penúltima e nona rodada do Grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Realizada no Estádio Olímpico de Turim, na Itália.

Faltando menos de um ano para a disputa da Copa do Mundo de 2018, vamos chegando à reta decisiva das Eliminatórias Europeias. Nesta sexta-feira (5), às 15h45, será a vez da tetracampeã mundial Itália entrar em campo pela penúltima rodada do Grupo G. Os italianos enfrentam a Macedônia, no estádio Olímpico de Turim.

Na vice-colocação do grupo com 19 pontos ganhos, a Azzurra disputaria a temida repescagem caso as Eliminatórias terminassem hoje. Para evitar esta 'dor de cabeça', os comandados de Giampiero Ventura precisam obviamente vencer sua partida nesta sexta-feira em Turim, e ainda torcer por um tropeço da Espanha, que visita Israel. Para o duelo contra os macedônios, a Itália deve ter uma novidade entre os titulares. Simone Verdi, do Bologna, deve ganhar uma oportunidade e entrar na vaga antes ocupada por Candreva.

Na partida do turno, a Itália sofreu, mas venceu a Macedônia por 3 a 2

Sem jamais ter participado de uma Copa do Mundo, a Macedônia por mais uma vez não terá a oportunidade de realizar esta conquista. Na quinta colocação com sete pontos ganhos, os macedônios venceram duas partidas apenas no decorrer da competição: diante de Liechtenstein e Israel.

+ Após colocar currículo no Linkedin, zagueiro Zaccardo é anunciado como reforço de clube maltês

Para chegar a Rússia, Chiellini afirma que Itália precisa 'isolar-se' das críticas

Líder absoluto, e um dos atletas mais experientes do atual plantel italiano, Giorgio Chiellini destacou qual deve ser a 'tática' adotada pela Seleção Italiana se quiser garantir uma vaga na próxima Copa: ficar longe de comentários negativos.

"Não tenho dúvidas que diante da Macedônia teremos uma partida desafiadora. Eles possuem muita qualidade, principalmente no setor ofensivo. Não será fácil", disse o zagueiro da Juventus.

+ Por lesão, Seleção Italiana sofre três baixas de última hora; Ventura convoca substitutos

"Temos que ficar concentrados durante todo o jogo. Infelizmente, há altos e baixos em qualquer equipe e não devemos ouvir tudo o que dizem. Na verdade, temos que nos isolar destas críticas. Vamos enfrentar a repescagem, se necessário, com muita confiança e respeito ao adversário. Certos comentários não devem nos atingir. E vale ressaltar que só perdemos nessas Eliminatórias para a Espanha, que é uma das melhores seleções do mundo", concluiu o defensor.

Foto: Marco Bertorello/Getty Images

Principal astro da Macedônia, Pandev garante: "Não queremos perder!"

Atualmente no Genoa, mas com passagens marcantes por Internazionale e Napoli, Goran Pandev é a grande esperança da Macedônia. Escolhido para falar com a imprensa na última coletiva que antecede o jogo, o meio-campista reforçou sua 'paixão' pela Itália, mas garantiu que o elenco macedônio deseja sair de Turim com um resultado positivo, e automaticamente, histórico.

+ 'Novo San Siro': Inter e Milan acordam reforma do estádio San Siro

Nesta temporada, Pandev disputou seis partidas apenas, sem anotar nenhum gol

"A Itália é minha segunda casa, e espero ter um bom jogo amanhã. Todos nós sabemos que a equipe de Ventura é a favorita, mas não temos nada a perder. Temos no elenco muitos atletas jovens, é uma nova geração com pouca experiência em jogos importantes, mas estamos construindo uma bela equipe nacional e esperamos pegar bons resultados no futuro", afirmou Pandev.