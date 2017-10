Berlusconi critica escolha de Bonucci como capitão do Milan e questiona contratações do clube

Berlusconi demonstrou descontentamento com as escolhas da nova diretoria (Foto: Marco Luzzani/Getty Images Sport)

Ex-presidente do Milan, Silvio Berlusconi criticou as contratações realizadas pela nova diretoria do clube no último mercado de transferências. Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, o ex-primeiro-ministro italiano se pronunciou negativamente sobre os investimento do clube para a atual temporada.

"Não entendi o mercado. Nunca vi um clube mudar 11 jogadores de uma só vez. Com o dinheiro que foi gasto, não poderiam ter comprado jogadores de nível mundial?", questionou Berlusconi.

Além de demonstrar descontentamento com os reforços da nova diretoria, o ex-cartola aproveitou para alfinetar Vincenzo Montella, técnico dos rossoneri, que vem sofrendo pressão no cargo por conta de derrotas diante de rivais diretos (Lazio e Roma) na Serie A.

Montella mudou o esquema tático do Milan recentemente para o 3-5-2, e tal mudança faz com que a equipe passe por certas dificuldades em sua adaptação. Além da mudança no esquema, dois dos principais jogadores foram deixados no banco de reservas pelo treinador italiano.

"Me expliquem como Suso e o Bonaventura podem ser reservas. São jogadores de muita técnica. O esquema de jogo me parece ser o problema. Nunca tivemos tal proposta, talvez por isso os resultados estejam ruins", disparou Berlusconi.

O milionário italiano também não deixou de falar sobre a polêmica opção de dar a braçadeira de capitão para o zagueiro Leonardo Bonucci, contratado por € 42 milhões junto à rival Juventus. Conservador em suas escolhas, Berlusconi defende que a faixa deveria seguir no braço do meio-campista Riccardo Montolivo, capitão nas últimas temporadas.

"Bonucci capitão para mim foi um erro. Ele foi bandeira da Juventus por muitos anos antes de vir para cá. Não vi necessidade em fazer dele um capitão, ainda mais quando nós tínhamos o Montolivo aqui", finalizou o ex-presidente do Milan.

O Milan foi vendido para um fundo de investimentos chinês, no primeiro semestre desde ano, por € 740 milhões (R$ 22,5 bilhões), após 31 anos de Berlusconi no comando da agremiação.