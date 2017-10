Itália cede empate à Macedônia e decide classificação para Copa 2018 na repescagem

Na estreia do novo uniforme, a Itália entrou em campo nessa sexta-feira (6) contra a Macedônia. O resultado, porém, desagradou. A Azzurra empatou por 1 a 1 em jogo realizado no Estádio Olímpico de Turim. O gol italiano foi marcado por Giorgio Chiellini, defensor da Juventus, no final do primeiro tempo. Os visitantes empataram com Trajkovski. Com o gol, Chiellini acumula oito tentos pela Seleção Italiana, apenas um a menos que Francesco Totti.

A Itália encontrou dificuldades em propor o jogo no Estádio Olímpico de Turim. Apesar de ter o domínio da posse do bola, a equipe comandada por Gian Piero Ventura não conseguiu avançar a linha intermediária de campo e tentava encontrar a solução com Immobile e Insigne.

A etapa final de partida não foi muito diferente. A equipe da casa tinha a posse de bola, mas não conseguia transformá-la em chances claras de gol. Andrea Barzagli foi substituído pelo companheiro de equipe Daniele Rugani na volta dos vestiários por ter sofrido uma pancada ainda no primeiro tempo.

Já nos últimos dez minutos finais de jogo, a Macedônia aproveitou o mau posicionamento de Bonucci e Trajkovski conseguiu achar espaço na defesa italiana para chutar no canto esquerdo de Buffon, sem dar chances para o arqueiro.

Com o empate, a Itália buscará a vaga para a Copa do Mundo na Rússia na repescagem, uma vez que a Espanha garantiu classificação direta no Grupo G. Na última rodada, a Azzurra enfrenta a Albânia, na próxima segunda-feira (9), às 15h45, no Estádio Loro Boriçi.