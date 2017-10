Vice duas vezes, Allegri enxerga conquista da Champions como 'sonho a ser realizado'

Google Plus

Em 2016/17, Allegri perdeu o título da Champions para o Real Madrid (Foto: Giorgio Perottino/Juventus FC)

Com as ligas paralisadas devido ao período de Data Fifa, muitos clubes diminuem a agenda porque contam com um número menor de jogadores, além não terem jogos oficiais para disputar. Durante a pausa na Serie A, o técnico Massimiliano Allegri concedeu entrevista ao canal Mediaset Premium, onde comentou sobre a obsessão da Juventus pela sonhada conquista da Champions League.

O treinador, que está no cargo desde 2014, levou os bianconeri a duas finais da competição continental nos últimos três anos, mas acabou ficando o vice-campeonato em ambas as ocasiões. Na primeira, em 2015, derrota por 3 a 1 para o Barcelona, em Berlim. Na última temporada, goleada diante do Real Madrid, por 4 a 1, em Cardiff.

"A primeira final nós não esperávamos. Já a segunda nós tínhamos mais convicção de que poderíamos vencer. Infelizmente, nós não conseguimos, mas isso é o menos importante, porque jogar uma final de Champions League não é uma coisa que acontece todos os dias", contou Allegri.

O comandante também explicou como as pessoas que trabalham na Juventus encaram o desejo de o clube voltar a conquistar a Champions League – a última vez que a 'orelhuda' foi para Turim foi em 1995/16.

"Nós não consideramos vencer a Champions League como um objetivo, mas sim o nosso sonho, e temos que trabalhar duro durante muitos anos para conquistar esse sonho. O objetivo é fazer com que a Juventus se estabilize no top 8 dos gigantes europeus", revelou.

Outro assunto pautado na entrevista foi sobre o goleiro Gianluigi Buffon. O arqueiro bianconero foi eleito o melhor goleiro da última edição da Champions League e, com 39 anos, ainda segue disputando partidas em alto nível.

"Ele vem carregando um talento especial durante os seus 20 anos de carreira onde tem sido o melhor na sua posição. Para chegar aos 39 anos e ser nomeado o melhor goleiro da competição, é um feito único", finalizou Allegri.

Desde que chegou em Turim, Allegri vem vencendo todas as edições do campeonato italiano até aqui, confirmando a hegemonia da Juventus dentro da Itália.