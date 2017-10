Netflix produzirá documentário sobre bastidores da Juventus

O atacante Dybala e os outros jogadores serão acompanhados de perto durante esta temporada pela equipe da Netflix (Foto: Daniele Badolato/Juventus FC)

A Juventus anunciou, nesta terça-feira (10), que em 2018 terá um documentário produzido pela Netflix, provedora global de filmes e séries de televisão via streaming com mais de 104 milhões de assinantes em 190 países. Em comunicado no site oficial, o clube informou que a empresa produzirá uma docu-série de quatro episódios, com uma hora cada, mostrando os bastidores do time hexacampeão italiano.

"Gostaria de seguir os campeões alvinegros nas viagens, dentro do carro, quando eles chegam a Vinovo [centro esportivo da Juventus] para treinar, ou talvez fora de campo, em suas viagens? Se a resposta é sim, como imaginamos, você só precisa esperar o início de 2018", divulgou a Juventus.

Ainda de acordo com a nota, o documentário não vai acompanhar os jogadores somente nas partidas da atual temporada europeia, mas também nos treinamentos e, principalmente, nos momentos mais íntimos da vida pessoal dos atletas.

"É um motivo de orgulho para a Juventus ser o primeiro clube de futebol protagonista de um Documentário Original Netflix", comemorou Federico Palomba, co-chefe do departamento de receitas da Juventus. "Projetos desse tipo confirmam nossa vocação à inovação e são, de fato, um entretenimento de esporte, mas também o desejo de alcançar os fãs de todo o mundo e milhões de usuários da Netflix, que poderão conhecer a Juventus por 360 ​​graus", completou.

Ao comentar a parceria com o clube de Turim, o vice-presidente de séries internacionais da Netflix, Erik Barmack, destacou a paixão dos torcedores bianconeri e exaltou a agremiação.

"A Netflix é a casa da narrativa mais apaixonadas, e não há mais fãs apaixonados do que os alvinegros", disse Barmack. "Estamos felizes e entusiasmados com a oportunidade de ter acesso único e exclusivo a uma das equipes mais importantes do mundo", acrescentou.