Em rede social, Sami Khedira 'alfineta' EA Sports por seu corte de cabelo no FIFA 2018

(Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Febre entre fãs e jogadores de futebol, o FIFA para videogame costuma gerar polêmicas e debates entre os 'boleiros', além, é claro, de muito divertimento. Lançado há pouco mais de um mês, a versão mais atual, o FIFA 2018, vem recebendo muitos feedbacks de atletas e outras personalidades famosas.

Recentemente, Michy Batshuayi, atacante belga que defende a camisa do Chelsea, reclamou em suas redes sociais sobre o nível (conhecido como 'overall rating') atribuído pela EA Sports, empresa responsável pelo desenvolvimento do FIFA, ao seu 'personagem' no jogo. Na ocasião, a EA Sports respondeu ao atacante, atribuindo um novo rating de 99 para o belga. Obviamente, tudo não passava de brincadeira.

Nesta quarta-feira (12), foi a vez do volante Sami Khedira manifestar seu 'descontentamento' com o jogo. Em tom ameno, o atleta da Juventus postou no Twitter uma imagem de seu personagem, questionando a EA Sports pela escolha desatualizada de seu corte de cabelo no game.

(Foto: Reprodução)

"Ei, EA Sports, eu sei que vocês gostam do meu cabelo longo... mas estou usando ele mais curto há cerca de dois anos FIFA18 #SK6", tuitou o volante.

Em poucas horas, a postagem do volante juventino chegou aos 17 mil retweets, além de 40 mil curtidas.