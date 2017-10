Immobile rouba a cena, Lazio vence de virada e encerra longo tabu contra a Juventus

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela oitava rodada da Serie A 2017/18, a ser realizada no Allianz Stadium, em Turim, Itália.

Na tarde deste sábado (14), a Juventus recebeu a Lazio, no Allianz Stadium, em duelo válido pela oitava rodada da Serie A. Enquanto os donos da casa visavam se recuperar após o tropeço contra a Atalanta, os visitantes tinham como objetivo encostar nos primeiros colocados e encerrar um longo e incômodo jejum.

Em confronto de vice-líder e quarto colocado, melhor para os visitantes: 2 a 1 de virada, com dois gols de Ciro Immobile. Douglas Costa anotou o gol juventino. Immobile chegou aos 15 gols na temporada e assumiu a artilharia da Serie A, com 11 gols marcados.

Foi a primeira vitória laziale contra a rival de Turim desde 2003, encerrando um jejum de mais de 20 partidas. Além disso, o triunfo biancocelesti pôs fim na invencibilidade juventina em seus domínios, que já durava dois anos. A última derrota da Vecchia Signora no Allianz Stadium havia sido em 2015, contra a Udinese.

Com o resultado, a Lazio chegou aos 19 pontos, mesma pontuação da Juventus. A equipe de Turim ainda pode ser ultrapassada pela Internazionale nesta rodada, uma vez que a equipe de Milão entra em campo só no domingo (15). O Napoli, líder da competição, ainda joga neste sábado e pode abrir vantagem de cinco pontos para a Juventus, em caso de vitória diante da Roma.

Agora, ambos os times fazem uma pausa no Italiano e voltam suas atenções às competições europeias. Na quarta-feira (18), a Vecchia Signora receberá o Sporting, no Allianz Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Dois dias depois, às 15h, a Lazio entra em campo para enfrentar o Nice, na França, valendo pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Europa League.

Na Serie A, a Juventus vai visitar a Udinese, em Údine, no próximo domingo (22), enquanto a Lazio mede forças com o Cagliari, no mesmo dia, mas às 16h45. Os dois jogos serão válidos pela nona rodada da liga.

Confira o lance a lance do jogo:

97' FIM DE JOGO! LAZIO DERRUBA A JUVENTUS!

97' DEFENDEEEEEEEEEEEEU STRAKOSHA!!!

Goleiro cai no canto direito e faz incrível defesa!

96' Dybala na bola!

96' Mazzoleni consultou o VAR e assinalou a penalidade. Simone Inzaghi indignado à beira do gramado.

96' PÊNALTI PARA A JUVENTUS!

94' Patric derruba Bernardeschi dentro da área. Jogadores da Juventus cercam o árbitro, que vai consultar o árbitro de vídeo. Fechou o tempo no gramado!

92' BUFFON FAZ MILAGRE!

Contra-ataque dois contra um puxado por Milinkovic quase termina no terceiro gol. Caicedo parou em defesaça de Buffon.

91' NA TRAAAAAAAAAAVE!!! Quase o empate!

Linda finalização de Paulo Dybala explode na trave esquerda de Strakosha.

90' Teremos +4 de acréscimo.

88' Torcida da Lazio grita 'olé' no Allianz Stadium.

85' Juventus troca passes sem criatividade. Não consegue furar o bloqueio defensivo dos visitantes.

84' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO

Sai: Lulic

Entra: Patric

O dono da partida até o momento (Foto: Valerio Pennicino - Juventus FC via Getty Images)

81' Em cobrança de escanteio, Savic desvia de cabeça e Buffon defende.

80' Lazio cadencia o jogo e espera o tempo passar.

78' Higuain recebe cruzamento de Asamoah, mas domina mal e bola se perde pela linha de fundo.

77' Asamoah arrisca jogada individual, corta a marcação e arrisca pro gol. Defesa corta pra escanteio.

76' Immobile sai ovacionado pela torcida da Lazio. Com os dois gols, o camisa 17 vai assumindo a artilharia da Serie A.

76' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO

Sai: Immobile

Entra: Caicedo

74' Sturaro arrisca cruzamento para a grande área, Mandzukic não consegue dominar.

72' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Lichtsteiner

Entra: Sturaro

71' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO

Sai: Luis Alberto

Entra: Nani

69' Juventus se afoba e não consegue construir jogadas de perigo.

67' Milinkovic-Savic recebe pela esquerda, livre. Avança sozinho e finaliza rasteiro. Buffon defende.

65' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Khedira

Entra: Dybala

64' Dupla Luis Alberto e Immobile inferna defesa juventina. Mais um contra-ataque perigoso.

62' Lichtsteiner comete falta na intermediária. Chance pra Lazio na bola parada.

59' Juventus ensaia uma pressão. Matuidi e Bernardeschi arriscam finalizações consecutivas, mas as duas são travadas.

58' Jogo fica aberto. Juve se lança ao ataque e concede grandes espaços para o contra-ataque laziale.

56' Lazio domina o segundo tempo! Luis Alberto recebe na meia lua e finaliza firme, defesa da Juventus corta no último minuto.

54' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Douglas Costa

Entra: Bernardeschi

53' GOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO!! Immobile de novo!

Atacante cobra com precisão, no canto inferior esquerdo. Buffon saltou pro outro lado. Lazio vira o jogo em oito minutos!

52' CARTÃO AMARELO PARA BUFFON!

52' PÊNALTI PARA A LAZIO!!

Belo passe enfiado para Immobile, nas costas de Chiellini. Buffon tenta abafar, é driblado e derruba o atacante. Nenhuma dúvida!

49' Immobile chegou aos 14 gols na temporada. Artilheiro!

48' ELÉTRICO O COMEÇO DE SEGUNDA ETAPA!

48' INCRÍVEL A CHANCE PERDIDA POR HIGUAÍN!

Cara a cara com Strakosha, o argentino finaliza mal e para no goleiro.

47' GOOOOOOOOOLLLLL DA LAZIO!!! Immobile!

O artilheiro não perdoa. Bela troca de passes e Luis Alberto dá assistência perfeita para a infiltração do atacante, que completou no cantinho de Buffon!

46' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes voltam para a segunda etapa, sem alterações.

Douglas Costa, autor do gol, comemora (Foto: Divulgação/Juventus FC)

45' Juiz encerra o primeiro tempo, sem acréscimos!

44' Juventus controla as ações e troca passes no meio campo.

40' Jogo esquentou na reta final. Lazio tenta sair mais pro ataque.

39' QUE PERIGO!

Bate rebate na área juventina e bola quase sobra pra Immobile completar. No último momento, zaga consegue afastar pra escanteio.

38' Marcação alta da equipe da casa continua surtindo muito efeito. Lazio não consegue respirar.

37' QUE VACILO DA LAZIO!

Strakosha tenta driblar Higuaín e quase perde a bola pro atacante. Torcida juventina chegou a comemorar!

37' Bentancur arrisca chute forte da intermediária, mas erra por muito.

35' QUE DEFESA DE STRAKOSHA!

Petardo de Sami Khedira de fora da área, no cantinho. Goleiro voou e espalmou pra escanteio!

33' Higuaín recebe livre na meia-lua, mas erra domínio e permite recuperação da marcação adversária.

30' Está animado o brasileiro! Douglas Costa arrisca finalização de fora da área, defesa trava.

28' Douglas Costa tenta cruzamento de três dedos, e bola explode no braço do marcador. Juiz aponta escanteio.

26' Marusic descola cruzamento, Immobile desvia de cabeça, mas sem muita força. Buffon defende com tranquilidade.

24' Jogo recomeça em meio à muitas reclamações laziales.

23' Jogadores da Lazio partiram pra cima do árbitro, reclamando posição irregular de Douglas Costa. Mazzoleni solicitou o VAR e confirmou o gol.

23' GOOOOOOOOOLLLLL DA JUVENTUS!! Douglas Costa!!

Bela jogada pelo lado esquerdo de ataque da Juve. Asamoah cruzou rasteiro na altura da marca do pênalti, Higuaín finalizou de primeira e Strakosha espalmou, fazendo milagre. Na sobra, o brasileiro completou pro fundo das redes!

21' Lazio tem a primeira chance de emplacar um bom contra-ataque, mas Luis Alberto erra o penúltimo passe.

19' Mais uma vez, defesa juventina rifa a bola pro ataque, buscando Gonzalo. Strakosha agradece.

17' Milinkovic cobra e bola explode no rosto de Mandzukic, que desaba.

16' Chiellini comete falta dura em Immobile, próximo ao bico da grande área. Oportunidade para os biancocelesti.

14' Começo de partida bastante morno em Turim. Muitos erros de passe e pouca criatividade ofensiva.

13' Leiva tenta enfiada de bola para Immobile, mas erra.

10' Matuidi arrisca finalização de média distância, mas isola.

9' Na tentativa de cabecear, Luis Alberto comete falta em Chiellini.

9' Lichtsteiner comete falta em Lulic, na altura da intermediária. Boa chance pros visitantes na bola parada.

8' Higuaín recebe lançamento do campo de defesa, domina no peito, mas De Vrij se recupera e desarma o argentino.

7' Marcação alta da Juventus vai surtindo efeito, obrigando a defesa da Lazio a abusar dos lançamentos longos.

5' Tentativa de tabela entre Parolo e Immobile na entrada da grande área, mas a bola espirra e sobra tranquila nas mãos de Buffon.

2' Donos da casa pressionam muito a saída de bola laziale.

1' Juve troca passes no meio de campo.

00' COMEÇA O JOGO!

Torcida bianconera faz grande festa nas arquibancadas.

Hino da Juventus sendo executado no Allianz Stadium.

Equipes começam a adentrar o gramado!

FALTA POUCO PRA BOLA ROLAR NO ALLIANZ STADIUM!

O brasileiro Douglas Costa, titular na partida de hoje, também falou aos repórteres: "Partida difícil, mas trabalhamos durante toda a semana para disputá-la da melhor maneira e estamos confiantes"

Em entrevista pré-jogo, o meia Lulic falou sobre a expectativa para a partida: "Será uma partida importante para nossas ambições no campeonato, queremos pontuar e faremos o possível para sair daqui com um bom resultado"

Equipes em trabalho de aquecimento!

Na Lazio, escalação sem surpresas. Marusic e Bastos eram dúvida, mas terão condições de jogo e vão pra partida.

ESCALAÇÃO DA LAZIO

Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile

Recuperado de lesão, Sami Khedira retorna já com a responsabilidade da titularidade. Jogará ao lado de Bentancur e Matuidi.

A grande surpresa da escalação, todavia, é a ausência de Paulo Dybala entre os titulares. O argentino é opção no banco de reservas.

Barzagli e Mandzukic eram dúvida, por questões físicas, mas vão a campo.

Massimiliano Allegri opta por descansar Alex Sandro, titular da Seleção Brasileira nos últimos dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Asamoah sai jogando como titular.

ESCALAÇÃO DA JUVENTUS

Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Higuaín.

Escalações oficiais já foram divulgadas. Tem surpresa na Juventus!

Menos de uma hora para o início do jogo!

Confira nosso pré-jogo: Em jogo com promessa de muitos gols, Juventus visa 'vingança' sobre a Lazio

FIQUE DE OLHO: Ciro Immobile (Lazio)

(Foto: Paolo Bruno/Getty Images)



FIQUE DE OLHO: Gonzalo Higuaín (Juventus)

(Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)



O treinador laziale não terá à disposição para a partida: Felipe Anderson, Bastos, Wallace e Dusan Basta.

Simone Inzaghi revelou o que sua equipe precisará para conquistar um resultado positivo em Turim: "Sabemos que amanhã precisaremos mostrar grande humildade, competitividade e determinação. Eles são quase invencíveis em casa e estarão sedentos por uma vitória após o tropeço em Bérgamo", avaliou.

Allegri conta com os retornos de Sami Khedira e Wojciech Szczesny, todavia, é improvável que alguns dos dois seja titular.

Mattia De Sciglio, Marko Pjaca, Claudio Marchisio, Benedikt Höwedes e Miralem Pjanic seguem fora de combate.

Em entrevista coletiva, Massimiliano Allegri alertou sobre os perigos que a Lazio pode trazer à sua equipe: "Não podemos conceder contra-ataques. Na Supercopa, fomos bem nisso durante os primeiros 15 minutos, até que permitimos a eles dois ou três contra-ataques, e eles são muito bons com o campo aberto. É uma equipe muito bem organizada e bem treinada", afirmou o comandante.

Na temporada passada, as equipes se enfrentaram em três oportunidades: turno e returno da Serie A e decisão da Copa Itália. 3 vitórias juventinas: 1 a 0, 2 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

O retrospecto recente aponta seis vitórias juventinas nos últimos seis confrontos, com o agravante da equipe laziale sequer ter balançado as redes nessas partidas.

Todavia, pela Serie A, a história é completamente diferente. O jejum biancocelesti em confrontos contra a Vecchia Signora já dura 14 anos. A última vitória da Lazio contra a equipe de Turim foi em 2003. Considerando jogos fora de casa, o último triunfo foi em 2002.

Lazio venceu a Juve e conquistou a Supercopa (Foto: Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)



Com exceção do Barcelona na Uefa Champions League, a Lazio foi a única equipe a bater a Juventus neste início de temporada 2017/18. Na abertura do calendário nacional, os laziales faturaram a Supercopa Italiana, justamente ante à equipe juventina.

Leia mais: Com segunda etapa impecável, Lazio vira e goleia Sassuolo no Estádio Olímpico

O último compromisso biancocelesti pela Serie A foi uma aula de futebol. Com show do sistema ofensivo, a Lazio massacrou o Sassuolo por 6 a 1.

A Lazio, por sua vez, vem fazendo um ótimo começo de temporada, tanto no campeonato nacional quanto na Uefa Europa League. Hoje, a equipe da capital ocupa a quarta posição, com 16 pontos somados.

Leia mais: Dybala desperdiça pênalti, Juventus cede empate para Atalanta e perde 100% na Serie A

Na última rodada, antes da parada de 15 dias para as datas FIFA, a Vecchia Signora tropeçou diante da Atalanta, perdendo o 100% de aproveitamento. O empate permitiu que o Napoli, líder do campeonato, abrisse dois pontos de vantagem.

Vice-líder da Serie A, a Juventus chega para o confronto com 19 pontos somados: campanha de seis vitórias e um empate.

Bom dia, fã de futebol! A VAVEL Brasil traz pra você as emoções do duelo entre Juventus e Lazio, válido pela oitava rodada da Serie A 2017/18. Confira o tempo real desta partida, programada para as 13h deste sábado (14).