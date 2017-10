Jogo Juventus x Lazio AO VIVO online pela Serie A 2017/18

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela oitava rodada da Serie A 2017/18, a ser realizada no Allianz Stadium, em Turim, Itália.

FIQUE DE OLHO: Ciro Immobile (Lazio)

(Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Gonzalo Higuaín (Juventus)

(Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

O treinador laziale não terá à disposição para a partida: Felipe Anderson, Bastos, Wallace e Dusan Basta.

Simone Inzaghi revelou o que sua equipe precisará para conquistar um resultado positivo em Turim: "Sabemos que amanhã precisaremos mostrar grande humildade, competitividade e determinação. Eles são quase invencíveis em casa e estarão sedentos por uma vitória após o tropeço em Bérgamo", avaliou.

Allegri conta com os retornos de Sami Khedira e Wojciech Szczesny, todavia, é improvável que alguns dos dois seja titular.

Mattia De Sciglio, Marko Pjaca, Claudio Marchisio, Benedikt Höwedes e Miralem Pjanic seguem fora de combate.

Em entrevista coletiva, Massimiliano Allegri alertou sobre os perigos que a Lazio pode trazer à sua equipe: "Não podemos conceder contra-ataques. Na Supercopa, fomos bem nisso durante os primeiros 15 minutos, até que permitimos a eles dois ou três contra-ataques, e eles são muito bons com o campo aberto. É uma equipe muito bem organizada e bem treinada", afirmou o comandante.

Na temporada passada, as equipes se enfrentaram em três oportunidades: turno e returno da Serie A e decisão da Copa Itália. 3 vitórias juventinas: 1 a 0, 2 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

O retrospecto recente aponta seis vitórias juventinas nos últimos seis confrontos, com o agravante da equipe laziale sequer ter balançado as redes nessas partidas.

Todavia, pela Serie A, a história é completamente diferente. O jejum biancocelesti em confrontos contra a Vecchia Signora já dura 14 anos. A última vitória da Lazio contra a equipe de Turim foi em 2003. Considerando jogos fora de casa, o último triunfo foi em 2002.

Lazio venceu a Juve e conquistou a Supercopa (Foto: Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

Com exceção do Barcelona na Uefa Champions League, a Lazio foi a única equipe a bater a Juventus neste início de temporada 2017/18. Na abertura do calendário nacional, os laziales faturaram a Supercopa Italiana, justamente ante à equipe juventina.

O último compromisso biancocelesti pela Serie A foi uma aula de futebol. Com show do sistema ofensivo, a Lazio massacrou o Sassuolo por 6 a 1.

A Lazio, por sua vez, vem fazendo um ótimo começo de temporada, tanto no campeonato nacional quanto na Uefa Europa League. Hoje, a equipe da capital ocupa a quarta posição, com 16 pontos somados.

Na última rodada, antes da parada de 15 dias para as datas FIFA, a Vecchia Signora tropeçou diante da Atalanta, perdendo o 100% de aproveitamento. O empate permitiu que o Napoli, líder do campeonato, abrisse dois pontos de vantagem.

Vice-líder da Serie A, a Juventus chega para o confronto com 19 pontos somados: campanha de seis vitórias e um empate.

A VAVEL Brasil traz pra você as emoções do duelo entre Juventus e Lazio, válido pela oitava rodada da Serie A 2017/18.