Jogo Roma x Napoli AO VIVO online na Serie A 2017/18

Torcedor, voltaremos minutos antes de o jogo começar. Até lá!

O árbitro responsável por mediar a partida entre Roma x Napoli é o italiano Gianluca Rocchi, de 44 anos.

CONFRONTO DE ARTILHEIROS

Se a torcida da Roma tem Dzeko como seu homem-gol, o torcedor do Napoli vê em Mertens o jogador desequilibrante do ataque. Cada um já marcou sete gols nesta edição de Serie A – estão atrás apenas de Immobile (9), da Lazio, e Dybala (10), da Juventus.

Por outro lado, o comandante do Napoli, Maurizio Sarri, conta apenas com uma ausência. O atacante Milik sofreu uma nova lesão no joelho e ficará cerca de quatro meses parado.

O técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, sofre com desfalques. Ao todo, são seis jogadores se recuperando de lesão no departamento médico: El Shaarawy, Nura, Schick, Defrel, Emerson Palmieri e Strootman. Desses, El Shaarawy, Palmieri e Strootman costumam ser titulares.

+ Destaque do Napoli, Insigne revela que quase desistiu do futebol por ser muito baixo

Provável escalação do Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne.

Provável escalação da Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus (Fazio), Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Dzeko, Perotti.

Já o Napoli passou fácil pelo Cagliari. Em Nápoles, um 3 a 0 foi o bastante para manter o time do Sul do país na liderança isolada e com 100% de aproveitamento.

+ Presidente do Napoli rasga elogios ao treinador Maurizio Sarri: "Não o trocaria nem por Guardiola"

Na última rodada, a Roma foi até Milão medir forças com o Milan. Com dois gols no segundo tempo, a equipe giallorossa venceu os rossoneri e voltou para casa com três pontos no bolso.

Tido por muitos como o melhor futebol praticado na Itália, o time do Napoli lidera a Serie A. São 21 pontos dos napolitanos contra 19 da Juventus, vice-líder.

A Roma, que tem um jogo a menos contra a Sampdoria por causa de risco de tempestade em Gênova, milita na quinta colocação, com 15 pontos.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pelo portal VAVEL Brasil! Vamos transmitir, a partir de agora, os principais detalhes de um grande jogo da oitava rodada da Serie A: Roma x Napoli. A bola rola, no gramado do estádio Olímpico, na capital italiana, às 15h45. Fique conosco!