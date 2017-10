Jogo Internazionale x Milan AO VIVO online pela Serie A 2017/18

Confira nosso pré-jogo: Em situações opostas, Inter e Milan fazem Derby della Madonnina pela Serie A

Foram vendidos cerca de 79 mil ingressos para o confronto desta tarde, em Milão. O Giuseppe Meazza estará com quase sua capacidade máxima, que é de 80 mil espectadores.

+ Muitos gols e marketing: dérbi entre Inter e Milan reserva grande duelo de Icardi x André Silva

Curiosidade: Um camisa 9 rossonero não vai às redes em um clássico, desde 2008. O último a usar o número nas costas foi o atacante, Filippo Inzaghi.

FIQUE DE OLHO: O perigo do Milan vem do ataque. Com apenas 21 anos, o atacante português André Silva vem se destacando no ataque do Milan e de sua seleção com 9 gols em 10 jogos.

FIQUE DE OLHO: Com três clean sheets em sete jogos, Samir Handanovic é o pilar da defesa dos nerazzurri nesta temporada com apenas 3 gols sofridos.

SUSPENSOS

Os mandantes da casa deverão vir com força máxima para o confronto, enquanto o Milan não deve contar com o seu camisa 10 Hakan Çalhanoglu que está suspenso para o clássico.

+ Dérbi de Milão: defesa da Inter se destaca no início desta temporada e leva a melhor sobre Milan

DESFALQUE NO MILAN

O atacante recém-contratado Nikola Kalinic sequer foi convocado para a sua seleção com uma contusão na perna esquerda, o atacante português André Silva, deve ganhar a chance no ataque rossonero.

DESFALQUE NA INTER

O meio-campista, Marcelo Brozovic se machucou no primeiro jogo das Elimatórias para a Copa do Mundo e não atuará nos próximos dois confrontos contra Milan e Napoli, respectivamente.

FANTASMA DA DATA FIFA

As duas equipes contam com desfalques para o confronto. Por coincidência, os dois atletas jogam pela mesma seleção, da Croácia.

O atleta deve ser usado como um ala, mais centralizado no meio-campo da Inter (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

Do outro lado, o lateral português João Cancelo, está recuperado e já treinou com o elenco para o dérbi.

Todavia, o zagueiro argentino é quem vem fazendo partidas mais seguras e está relacionado para a partida, após sofrer uma contusão na coxa no confronto contra a Roma.

Já o Milan, passa por um momento difícil em sua defesa, com dez gols sofridos. Apesar de ter gastado € 60 milhões com os zagueiros Mateo Musacchio e Leonardo Bonucci, os rossoneri ainda estão se adaptando à nova formação de 3-5-2 adotada recentemente pelo técnico Vincenzo Montella.

O destaque da defesa nerazzurra fica para o zagueiro esloveno recém-contratado Milan Skrinar, que vem passando segurança para a zaga ao lado do brasileiro Miranda.

A Internazionale vive um bom momento defensivo com Luciano Spaletti no comando. A defesa nerazzurri, sofreu apenas três gols nos sete jogos que disputou, sendo a melhor defesa do campeonato até então.

Ambos os clubes recentemente vendidos para investidores chineses, o clássico é destaque na decoração do bairro chinês em Milão, que foi decorado à expectativa do confronto.

Três empates consecutivos no Derby della Madoninna não são vistos desde a temporada de 1937 na Serie A

Entretanto, os últimos acabaram com empate de 2 a 2 entre as duas equipes, com os gols que igualaram o placar saindo nos últimos instantes de jogo.

O clássico deste domingo será o dérbi de número 305 entre os dois lados de Milão. No histórico, o Milan tem 115 vitórias, contra 108 da Internazionale. Além disso, o confronto conta também com 81 empates.

Já a equipe de Vincenzo Montella, oscila entre bons momentos na Europa League e dificuldades na Serie A, estacionando na sétima posição com 12 pontos (quatro vitórias e três empates). Tal campanha os levou a ficar sete pontos atrás dos rivais que enfrentam na partida de hoje.

No comando de Luciano Spaletti, os nerazzurri acumulam seis vitórias e um empate na competição, com 19 pontos, dois a menos que o líder, Napoli.

Enquanto o Diavolo, não vence há dois jogos na Serie A, quando perdeu para Sampdoria e Roma. A derrota para os romanos aconteceu em pleno San Siro.

Os mandantes da casa vem de um bom momento do campeonato, com uma vitória sobre o Benevento por 2 a 1 fora de casa.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você vai conferir lance a lance, ao vivo, o clássico de Milão, entre Internazionale e Milan. O confronto é válido pela oitava rodada da Serie A. O duelo está programado para começar às 16h45 (de Brasília) deste domingo (15).