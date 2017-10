'Novo Inzaghi', André Silva mostra confiança e aposta em vitória do Milan sobre a Inter

André Silva mostra confiança em triunfo do Milan no Derby della Madonnina (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Provável titular no Derby della Madonnina, que será disputado neste domingo (15), no San Siro, pela oitava rodada da Serie A, o camisa 9 do Milan, André Silva, aposta numa vitória do time rossonero sobre a Internazionale. Em entrevista ao canal italiano Sky Sports, o português afirmou, com confiança, que sua equipe terminará o jogo como vencedora.

"Venceremos por 2 a 0. Assim que cheguei em Milão pude notar a importância desse jogo para a cidade. Eles estão melhores que nós no momento, mas queremos vencer de qualquer jeito para dar alegria aos torcedores milanistas. Certamente entraremos em campo para dar o máximo e vencer", arriscou o centroavante, de 21 anos.

+ Muitos gols e marketing: dérbi entre Inter e Milan reserva grande duelo de Icardi x André Silva

O croata Nikola Kalinic, que vem recebendo mais chances do técnico Vincenzo Montella, está se recuperando de uma lesão no adutor da coxa esquerda. Com isso, André Silva é mais cotado para começar jogando neste domingo. Patrick Cutrone, jovem atacante milanista, deve ficar no banco, assim como Kalinic.

André Silva também falou sobre seus objetivos pessoais no clube, elogiou Montella e prometeu tentar se assemelhar ao máximo com uma grande lenda da história do Diavolo: Filippo Inzaghi.

"Quero ser titular, fazer gols e ajudar o time. Quero jogar, ajudar o time a alcançar os objetivos e espero que os meus gols sejam importantes para isso. Eu aceito todos os tipos de críticas, principalmente as construtivas, porque me ajudam a dar o máximo para melhorar. Já conhecia o Montella e sei do que ele fez quando jogador, então poderá me ajudar a evoluir. Ele me diz que preciso ser parecido com o Inzaghi e tentarei ao máximo me aproximar a ele", contou.

+ Dérbi de Milão: defesa da Inter se destaca no início desta temporada e leva a melhor sobre Milan

André Silva chegou ao Milan na última janela de transferência, vindo do Porto, por cerca de € 38 milhões como uma grande promessa, mas aos poucos tem se tornado o xodó da torcida rossonera. O português, até o momento, tem nove jogos oficiais e seis gols marcados. Ele também se destacou nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, onde anotou nove gols em dez jogos, ajudando a levar a Seleção Portuguesa, atual campeã europeia, para o Mundial da Rússia.