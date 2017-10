Em situações opostas, Inter e Milan fazem Derby della Madonnina pela Serie A

Em momentos distintos, Internazionale e Milan disputam, neste domingo (15), mais um Derby della Madonnina, desta vez válido pela oitava rodada da Serie A. A partida está marcada para o estádio San Siro, ou Giuseppe Meazza, às 16h45 (de Brasília).

Os nerazzurri fazem um grande início de campeonato: estão na terceira colocação na tabela de classificação, com 19 pontos, juntamente com a Juventus. Em seu último compromisso, a equipe interista visitou o Benevento e venceu, com alguma dificuldade, por 2 a 1.

Já o Diavolo vive fase mais complicada. Os rossoneri têm 12 pontos e ocupam a sétima posição. Na última rodada, sucumbiu diante da Roma, em pleno San Siro, perdendo por 2 a 0

No total dos clássicos, a Inter leva ligeira vantagem, com 77 vitórias, contra 76 do Milan, além de 82 empates. O time azul e preto marcou 296 gols, e o vermelho e preto, 294.

Inter quer vitória para se manter no topo

Durante a janela de transferências, muitos não consideravam os nerazzurri como um dos candidatos às primeiras vagas; mas, com o trabalho duro de Luciano Spaletti durante esse tempo, agora o time vem colhendo os frutos. Prova disso são as seis vitórias em sete rodadas da liga.

Entretanto, o treinador ex-Roma tem algumas dúvidas para escalar a equipe ideal para esse duelo tão importante. Uma delas é para substituir o lesionado Brozovic: um entre Gagliardini e Vecino será o escolhido para jogar ao lado de Borja Valero. A outra dúvida é na lateral direita: João Cancelo e D'Ambrosio disputam a vaga com vantagem para o italiano.

No mais, será o mesmo time que vem atuando e vencendo na Serie A, com Perisic e Candreva pelos lados de Icardi, homem-gol da Internazionale na competição, com seis bolas na rede.

Na coletiva de imprensa, Spaletti afirmou ser um homem de sorte por estar participando ativamente de um Derby do tamanho do de Milão, e ressaltou a dificuldade do jogo em si pela qualidade do adversário.

"Milão é uma cidade inteligente, moderna e que defende suas tradições como esse clássico. Quase se tornou o primeiro dérbi do mundo e eu me sinto muito privilegiado por estar vivenciando isso de perto. Milan? Mesmo se vencermos o jogo, com certeza não estão fora da disputa, porque têm um belo time e um belo treinador como o Montella", disse o técnico, que chegou ao clube em junho deste ano.

Milan busca retomar vitórias e entusiasmo

Já no Diavolo, as coisas foram exatamente o inverso do rival. Muito entusiasmo na janela de transferências por conta de várias contratações – e algumas delas bombásticas. Em campo, no entanto, o time ainda não correspondeu às expectativas e já tem três derrotas na liga.

Por isso, um triunfo no Derby della Madonnina seria fundamental por dois aspectos: tirar pontos de um rival e subir na tabela, e talvez o mais importante, retomar a tranquilidade para poder trabalhar e fazer com que o time consiga 'dar liga' para justificar o alto investimento dos novos donos chineses.

E Vincenzo Montella, pressionado pela imprensa e torcida mas respaldado pela diretoria, promoverá algumas mudanças em relação ao último jogo do Milan. Bonaventura e Suso voltam a ser titulares nos lugares de Çalhanoglu (suspenso) e Kalinic (lesionado), respectivamente. André Silva comanda o ataque.

Na ala-direita segue a única dúvida do treinador: Borini e Abate lutam pela camisa de titular, com vantagem para o ex-atacante do Sunderland. No mais, o time será o mesmo para tentar dar sequência ao time em busca de uma identidade de jogo.

Montella, na tradicional coletiva de imprensa, disse estar tranquilo quanto à pressão que lhe ronda, e afirmou que a diretoria do clube lhe dá todas as condições para fazer seu trabalho da melhor maneira.

"Vivo o Derby de maneira muito serena e equilibrada, com muito estímulo e vontade. A diretoria está muito serena também e eles foram fantásticos nesse período difícil. Li algumas coisas e sei que se eu vencer, serei o bonitão de olho azul (risos). Vi que algumas pessoas pularam do barco, mas que não poderá voltar quando as coisas melhorarem. São fases e devemos crescer assim também", salientou.