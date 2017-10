Napoli supera Roma fora de casa, mantém 100% e garante mais uma rodada na ponta da Serie A

Mantendo sua grande fase na Serie A, o Napoli venceu confronto direto contra a Roma fora de casa, por 1 a 0, e segue com 100% em oito rodadas no Italiano. Insigne foi o autor do gol do jogo no Olímpico. Com 24 pontos, os napolitanos lideram o campeonato, enquanto os romanos tem 15 pontos, porém uma partida a menos e estão em 5º lugar.

Pela Champions League, os dois times vão à Inglaterra. Na quarta-feira (18), a Roma visita o Chelsea, enquanto na terça-feira (17), o Napoli enfrenta o Manchester City. Ambos os jogos às 16h45. Pela Serie A, os romanistas visitam o Torino, no domingo (22), às 11h. No sábado (21), os napolitanos recebem a Internazionale, às 16h45. Jogos no horário de Brasília.

Napoli domina e larga na frente

Com muita consciência, o Napoli administrou o primeiro tempo de forma tranquila. Mesmo sem criar muitas oportunidades, os visitantes usaram bem sua superioridade no lado esquerdo do ataque para ser mais perigoso na primeira etapa e não cederam nenhuma finalização correta dos mandantes.

Aos 18, após lançamento de Hamsík, Insigne ajeitou de cabeça e Mertens finalizou da entrada da área, mas Alisson segurou em dois tempos. No minuto seguinte, depois de receber dentro da área, Mertens tentou assistência, mas tocou mal. De Rossi tentou cortar, mas a bola sobrou livre para Insigne, que tocou na saída do goleiro para abrir o placar.

Apesar de crescer um pouco na posse de bola, a Roma teve dificuldades para gerar futebol diante de seu torcedor e não conseguiu superar o rival em nenhuma oportunidade. Já o Napoli esteve perto de ampliar aos 34. Em arrancada pela esquerda, Hamsík chegou até a linha de fundo, bateu cruzado e Alisson cortou no meio do caminho. Insigne ficou com o rebote e tentou finalizar para o gol, mas a zaga desviou no meio do caminho e o jogo foi para o intervalo com a vantagem dos visitantes por 1 a 0.

Roma acerta a trave duas vezes, mas Napoli segura vitória

O Napoli seguiu com sua postura e com o domínio do jogo no Olímpico, evitando que os rivais criassem boas chances. Aos 15, após cruzamento de Callejón da esquerda, Hamsík apareceu na entrada da área e finalizou de primeira, em cima de Alisson.

Com poucas opções, pelas lesões de Schick, Defrel e El Shaarawy, o técnico Eusebio di Francesco tinha poucas opções para mudar a postura de seu time, e apostou nas entradas dos jovens Ünder e Gerson para tentar aumentar a criatividade da Roma. Aos 24, na primeira finalização certa da Roma na partida, Perotti cruzou da esquerda e Fazio cabeceou bem, mas Reina deu um tapa e a bola acabou batendo na trave.

A segunda também parou no poste. Aos 38, na cobrança de escanteio de Kolarov, Dzeko apareceu para cabecear na primeira trave e mandou no travessão. A Roma até tentou assustar em bolas alçadas na área rival, mas o Napoli segurou bem sua vantagem e garantiu mais uma vitória no Italiano.